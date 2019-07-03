ВЦИОМ зафиксировал снижение числа недовольных услугами ЖКХ

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Прага и Тбилиси вошли в тройку самых популярных направлений россиян в 2019 году

Прага вошла в тройку самых популярных заграничных направлений в первом полугодии 2019 г. для российских туристов, следует из аналитики бронирований крупного онлайн-сервиса по продаже билетов Biletix. По итогам января – июня по количеству бронирований Прага (5% от всех международных бронирований Biletix) уступала лишь Тбилиси (столица Грузии на первом месте с 7,8%) и Еревану (5,4%).

Летом 2019 г. объем бронирований авиабилетов в Прагу вырос на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечают в Biletix. В компании объяснили это тем, что средний чек на авиабилеты туда-обратно из российских городов в Прагу снизился на 20%: с почти 16 000 руб до 12 700 руб.

Средняя глубина бронирования авиабилетов в Чехию в 2019 г. составила 49 дней, средняя продолжительность пребывания – 9 дней. Россияне пользуются не только прямыми перелетами, но и готовы летать в Прагу с пересадками, отмечают в Biletix. Наиболее частыми пунктами транзита стали аэропорты Хельсинки, Риги и Стамбула. Чаще всего в Чехию бронируют билеты люди в возрастной группе 30–35 лет (их 16%), проживающие в Москве (38%) и Санкт-Петербурге (13%).

2 июня стало известно о конфликте между авиационными властями России и Чехии. Тогда Чехия запретила 43 из 57 рейсов российских авиакомпаний назначением в Прагу и Карловы Вары. Запрет коснулся рейсов «Аэрофлота», «Уральских авиалиний», «Победы» из Москвы и Екатеринбурга. Чешское министерство заявило, что российская сторона нарушила соглашение о воздушном сообщении между двумя странами и вынудила к ответным действиям. Россия не продлила со 2 июля авиакомпании Czech Airlines разрешение на беспосадочный пролет над своей территорией по Транссибирской магистрали из Праги в Сеул.

Позднее минтранс Чехии сообщил, что Чехия сняла ограничения в ответ на решение российского Минтранса разрешить Czech Airlines полеты в Россию. Однако Россия разрешила чешскому авиаперевозчику полеты лишь до 7 июля, поэтому Прага также разрешила полеты российских авиакомпаний в Чехию только до этого срока.

Biletix – крупное онлайн-трэвел агентство, которое предоставляет услуги по бронированию авиабилетов. Оборот компании в 2018 г. составил 11,6 млрд руб. Для бронирования доступны рейсы более 700 авиакомпаний. В Biletix отмечают, что ежедневно более 4000 путешественников покупают авиа- и железнодорожные билеты, трэвел-услуги и другие продукты на сайте компании.