ВЦИОМ зафиксировал снижение числа недовольных услугами ЖКХ
Качеством жилищно-коммунальных услуг недовольны 36% россиян, показали результаты опроса ВЦИОМа. Это существенно меньше показателя 2010 г., когда доля недовольных составляла 53%.
Удовлетворены услугами ЖКХ 60% респондентов против 39% в 2010 г. При этом более половины опрошенных не заметили изменений в сфере электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, отопления и газоснабжения. 21% считает, что ухудшилось качество вывоза мусора, об обратном говорят 18% россиян. Еще 17% опрошенных заметили ухудшение качества содержания и ремонта жилья.
Работу жилищно-коммунальной службы положительно оценили 49% респондентов, отрицательно – 30%. Девять лет назад доля россиян, имеющих нарекания к работе службы, была больше – 52%, удовлетворительной работу считали 36% россиян.
Опрос проводился 1 июля 2019 г. методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.