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Аналитики Knight Frank назвали районы Москвы с самой дорогой недвижимостью

В большинстве районов Москвы зафиксировано снижение объема квадратных метров, которые возможно приобрести на $1 млн. Отрицательная динамика в первую очередь связана с ростом средневзвешенных цен на рынке, сообщается в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank.

Средняя цена 1 кв. м в высокобюджетном сегменте на текущий момент составляет 830 000 руб., в то время как в 2018 г. показатель был равен 758 000 руб. (+10% в годовой динамике), указывается в материале. Директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев пояснил, что из-за роста цен в сегменте элитной недвижимости менее доступными стали почти все районы города. «Положительная динамика была отмечена только на Якиманке, Чистых прудах, в Раменках и Пресненском районе, где цены корректировались в основном за счет выхода новых недорогих проектов», – отметил Соловьев.

Аналитики составили рейтинг районов Москвы с элитными новостройками. Для составления рейтинга «по индексу миллиона» эксперты подсчитали, сколько квадратных метров дорогого жилья на первичном рынке можно приобрести за $1 млн. Общий показатель в столице за год сократился на 8% – теперь за $1 млн можно приобрести 76 кв. м. «При этом в девяти из 13 рассматриваемых районов объем доступных за $1 млн квадратных метров стал меньше, самые дорогие районы по-прежнему – Патриаршие пруды (2 млн руб./кв. м) и Остоженка (1,6 млн руб./кв. м)», – отмечается в исследовании.

Теперь на Патриарших прудах за $1 млн возможно приобрести 31 кв. м, что на 5 кв. м меньше, чем год назад. Эта динамика связана со структурой предложения – там представлены всего две элитные новостройки, которые и определяют ценовую ситуацию на рынке. Средневзвешенная цена предложения на Патриарших прудах превышает 2 млн руб. за 1 кв. м, а минимальная представленная площадь предложения – 106 кв. м. На Остоженке доступная площадь сократилась на 6 кв. м: здесь за $1 млн возможно приобрести 39 кв. м. При этом минимальное доступное предложение на первичном рынке составляет 55,2 кв. м, что является нетрадиционно компактным лотом в данной локации.