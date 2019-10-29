Forbes впервые оценил финансовую надежность застройщиков

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ЕСПЧ впервые рассмотрит жалобы россиян на мусорный полигон

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобы россиян на мусорный полигон «Алексинский карьер» в Клину. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ». Это первая коммуникация жалоб россиян на свалки и третья на экологические проблемы за всю историю участия России в ЕСПЧ.

В жалобах на полигон говорится, что его эксплуатация нарушает право на уважение личной и семейной жизни местных жителей, а также отмечается отсутствие эффективных внутренних средств правовой защиты. Заявители также пожаловались в ЕСПЧ на ограничение свободы мирных собраний, потому что их оштрафовали за организацию или участие в протестных митингах.

ЕСПЧ направил российски властям несколько вопросов о том, были ли заявителям предоставлены эффективные средства правовой защиты в России и было ли нарушено их право на уважение личной и семейной жизни из-за полигона. Суд также попросил уточнить правительство России, планируются ли мероприятия по очистке свалки и какова ее дальнейшая судьба.

Жители Клина в марте 2018 г. вышли на акцию протеста против полигона «Алексинский карьер». Они требовали прекратить ввоз мусора из Москвы и области, расширение свалки и строительство мусоросжигательных заводов, а также отставки главы Клинского муниципального района Алены Сокольской из-за ее бездействия.

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