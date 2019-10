В новостройках Москвы появились квартиры площадью 11 квадратных метров

Финансы

Делом Ананьевых занимается полковник, расследовавший хищение акций «Башнефти»

Расследованием обстоятельств хищения средств из Промсвязьбанка занимается следственная группа, возглавляемая старшим следователем по особо важным делам Следственного комитета России Алексеем Весельевым, который пять лет назад занимался делом о хищении акций «Башнефти», пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы расследования. По ходатайствам Весельева был объявлен в международный розыск Урал Рахимов – сын занимавшего тогда пост президента Республики Башкортостан Муртазы Рахимова, отправлен под домашний арест председатель совета директоров АФК «Система» Александр Евтушенков и наложен арест на акции входящих в «Башнефть» компаний, напоминает газета.

Как установила группа Весельева, крупнейшим акционером Промсвязьбанка была зарегистрированная в Амстердаме Promsvyaz Capital B.V. Она контролировала 62,5% акций. Сама Promsvyaz Capital B.V. на паритетных началах (по 49,99%) принадлежала Antracite Investment Ltd и Urgula Platinum Ltd, установило следствие. Оставшейся частью акций владела Menrela Ltd. Эти компании в равных долях принадлежали Алексею и Дмитрию Ананьевым, считает следствие.

Согласно материалам дела Ананьевы, занимая руководящие должности в Промсвязьбанке, имели право «распоряжаться имуществом» кредитной организации, принимать решения о проведении операций и заключать сделки от имени банка. Как установило следствие, они проигнорировали выводы проверки Центробанка в декабре 2017 г. о том, что банковская отчетность была недостоверной. Регулятор потребовал от руководства банка в срочном порядке доформировать резервы на 104,6 млрд руб., наложив запрет на крупные операции. Изучив новый отчет, подписанный тогдашним предправления Промсвязьбанка Дмитрием Ананьевым, ЦБ решил ввести временную администрацию.

По мнению следствия, именно в этот период времени Ананьевы и неустановленные лица создали организованную преступную группу для хищения денег Промсвязьбанка. С этой целью банкиры с 11 по 15 декабря 2017 г. заключили 24 договора с подконтрольными им компаниями. Это были сделки по купле-продаже различных ценных бумаг. В результате преступная группа присвоила себе 66,3 млрд руб., $575 млн и 24,4 млн евро. Чтобы скрыть факт хищения, 14 декабря 2017 г. «по фиктивным основаниям» в пользу Peters International Investment по поручению Ананьевых были переведены 31,7 млрд руб., а под видом займа – еще 8,2 млрд руб. Через несколько часов все полученные деньги были раздроблены и переведены на счета девяти компаний. Большая часть перечислений пришлась на Bimersano Service ltd и Fintailor Investments, получивших более 20 млрд руб. и $83,2 млн. Следствие считает, что таким образом преступники легализовали 38,8 млрд руб. и $169 млн.

ЦБ решил санировать Промсвязьбанк 15 декабря 2017 г. В 2018 г. банк был передан Росимуществу и назначен основным банком по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

Арестованные картины, принадлежащие Алексею Ананьеву