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В новостройках Москвы появились квартиры площадью 11 квадратных метров

В продаже в Москве появились самые маленькие за всю историю столичного рынка жилья квартиры площадью 11,1 и 11,6 кв. м, сообщает риэлторское агентство «Метриум». Студии расположены в новостройках в районах Западное Дегунино и Нижегородский. Эксперты компании отметили, что площадь этого жилья меньше, чем площадь парковочного места для автомобиля. Согласно установленной властями норме площадь машино-места должна быть не менее 13,25 кв. м.

Еще семь лет назад площадь самой маленькой квартиры в продаже составляла 33 кв. м, добавил «Метриум». То есть за эти годы минимальная площадь квартиры на рынке сократилась в три раза.

При этом аналитики зафиксировали рост минимальной стоимости малогабаритных квартир в Москве. Если в 2012 г. студия площадью 29,5 кв. м стоила 4,5 млн руб., а однокомнатная квартира площадью 33,4 кв. м – 3,36 млн руб., то в 2019 г. студия площадью 11,1 кв. м предлагается за 3,13 млн руб., а самая маленькая «однушка» (29 кв. м) – за 4,25 млн руб.

Компания отметила, что снижение площади жилья является общемировой тенденцией. Например, в Гонконге продаются квартиры по 9 кв. м.

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