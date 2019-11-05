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Apple выделит $2,5 млрд на борьбу с нехваткой доступного жилья в США

Apple в течение двух лет выделит $2,5 млрд на борьбу с нехваткой жилья в Калифорнии, говорится в сообщении на сайте компании. $1 млрд направят в фонд строительства жилья для жителей с низким и средним достатком. Еще столько же пойдет на помощь в оплате ипотеки при покупке первого дома.

Руководство корпорации озабочено быстрым ростом стоимости домов и квартир в Калифорнии, говорится в сообщении. Apple также потратит $300 млн на передачу принадлежащих корпорации земельных участков в Сан-Хосе для жилой застройки. $150 млн уйдет на поддержку новых строительных проектов в Сан-Франциско и окрестностях. $50 млн – на помощь бездомным. Кроме того, Apple ищет частных девелоперов, которые при финансировании и инвестициях готовы начать строительство объектов доступного жилья.

По данным Bloomberg, в январе Microsoft объявил, что направит $500 млн на строительство новых домов в пригороде Сиэтла. Позже с аналогичной инициативой выступили Google и Facebook – суммарно на строительство жилья корпорации выделили $1 млрд.

Apple, основанная в 1976 г., выпускает смартфоны iPhone, планшеты iPad, ноутбуки MacBook, компьютеры iMac, плееры iPod, умные часы Apple Watch и другую технику. Штаб-квартира Apple находится в Купертино (штат Калифорния). В августе рыночная капитализация компании впервые превысила $1 трлн, однако затем снизилась. Генеральный директор компании – Тим Кук. Одним из основателей бренда был Стив Джобс.