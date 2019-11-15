Власти направили 10 млрд рублей на помощь дольщикам
Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства принял решение, касающееся судьбы 5400 дольщиков 56 проблемных домов в различных регионах России. Как следует из сообщения фонда, на достройку этих объектов и восстановление прав дольщиков будет выделено около 10 млрд руб. Это средства самого фонда, а также федерального и региональных бюджетов.
Из этих денег 4,25 млрд руб. направят на завершение строительства 26 домов, среди которых проекты застройщиков «Квартстрой центр» в Нижегородской области и «Гранд строй» в Ленинградской области. У этих жилых комплексов 1900 дольщиков. По другим 30 домам в семи регионах России наблюдательный совет фонда решил выплатить компенсации в размере 5,7 млрд руб. Там насчитывается порядка 3500 дольщиков.
В 2019 г. Фонд защиты дольщиков получил 16 млрд руб. на финансирование проблемных жилых объектов и на выплату компенсаций. До конца года наблюдательный совет рассмотрит вопрос еще о 250 домах, отметил гендиректор фонда Олег Говорун.