Власти направили 10 млрд рублей на помощь дольщикам

Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства принял решение, касающееся судьбы 5400 дольщиков 56 проблемных домов в различных регионах России. Как следует из сообщения фонда, на достройку этих объектов и восстановление прав дольщиков будет выделено около 10 млрд руб. Это средства самого фонда, а также федерального и региональных бюджетов.