Мэрия Москвы стала владельцем контрольного пакета акций «Мосметростроя»

В июле 2019 г. «Коммерсантъ» писал, что мэрия Москвы может купить пакет акций компании – подрядчика по строительству метро. По данным газеты, речь шла о пакете в размере 51%, принадлежавшем совладельцам УГМК Искандару Махмудову и Андрею Бокареву. Другим крупным акционером «Мосметростроя» является ВТБ. Банк получил 49% акций в 2017 г. в результате урегулирования части задолженности компании на 26,8 млрд руб. В отчетности ВТБ за 2018 г. говорилось о признаках обесценивания доли в «Мосметрострое».