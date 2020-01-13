Мэрия Москвы стала владельцем контрольного пакета акций «Мосметростроя»
В начале декабря департамент городского имущества Москвы стал собственником 51% акций АО «Мосметрострой», свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса». Первым на это обратил внимание «Интерфакс».
В июле 2019 г. «Коммерсантъ» писал, что мэрия Москвы может купить пакет акций компании – подрядчика по строительству метро. По данным газеты, речь шла о пакете в размере 51%, принадлежавшем совладельцам УГМК Искандару Махмудову и Андрею Бокареву. Другим крупным акционером «Мосметростроя» является ВТБ. Банк получил 49% акций в 2017 г. в результате урегулирования части задолженности компании на 26,8 млрд руб. В отчетности ВТБ за 2018 г. говорилось о признаках обесценивания доли в «Мосметрострое».
На долю «Мосметростроя» в разные годы приходилось 20–36% работ по строительству метро, отмечал «Коммерсантъ». Сейчас компания является субподрядчиком АО «Мосинжпроект», принадлежащего департаменту строительства Москвы. «Мосинжпроект» занимается строительством метро, дорог, транспортно-пересадочных узлов и участвует в программе реновации старых домов.