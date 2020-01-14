«Коммерсантъ»: Роман Троценко хочет построить курорт на Камчатке
Владелец AEON Роман Троценко хочет построить курорт на Камчатке, пишет газета «Коммерсантъ». Он рассматривает возможность создания кластера «Медвежья гора». Как отмечает издание, согласно ЕГРЮЛу, Троценко через принадлежащее ему ООО «Аквамарин» уже стал собственником 81,25% ООО «Медвежья гора». Партнером Троценко по проекту может стать бывший старший вице-президент ВТБ Андрей Перегудов, отмечает «Коммерсантъ». Согласно ЕГРЮЛу, ему принадлежит 18,75% в «Медвежьей горе». Троценко не ответил на запрос газеты. Связаться с Перегудовым «Коммерсанту» не удалось.
«Медвежьей горе» принадлежит сайт bmkamchatka.com, на нем размещена презентация проекта по развитию туристического кластера на Камчатке. Он будет находиться в 71 км от Петропавловска-Камчатского и в 60 км от аэропорта Елизово. Для туристов предполагается создание горнолыжных трасс для катаний на лыжах, сноубордах и тюбинга. Для летнего отдыха будут оборудованы трассы для скоростных спусков с препятствиями, горного картинга, пешего туризма и альпинизма.
«Медвежья гора» – не единственный туристический проект на Камчатке. В сентябре прошлого года был анонсирован проект парка «Три вулкана» Владимира Потанина и Сергея Бачина. Его планируется построить в районе сопки Горячей. Заявленный объем инвестиций – 39,2 млрд руб. Если оба проекта будут реализованы, то конкуренция между туристическими кластерами может быть жестокой, пишет газета.