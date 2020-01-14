«Коммерсантъ»: Роман Троценко хочет построить курорт на Камчатке

«Медвежьей горе» принадлежит сайт bmkamchatka.com, на нем размещена презентация проекта по развитию туристического кластера на Камчатке. Он будет находиться в 71 км от Петропавловска-Камчатского и в 60 км от аэропорта Елизово. Для туристов предполагается создание горнолыжных трасс для катаний на лыжах, сноубордах и тюбинга. Для летнего отдыха будут оборудованы трассы для скоростных спусков с препятствиями, горного картинга, пешего туризма и альпинизма.