«Коммерсантъ»: коллекторов могут допустить к работе с долгами по ЖКХ
Коллекторские агентства допустят до полноценной работы с долгами за жилищно-коммунальные услуги. Такое предложение содержится в новом варианте законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями новой версии документа.
Предложение внесено в новую версию законопроекта отдельной статьей. Согласно ей, взысканием долгов за ЖКХ смогут заниматься профессиональные коллекторы. Также новый вариант законопроекта предполагает создание двух госреестров: в первый попадут профессиональные коллекторские организации, во второй – другие юрлица, занимающиеся возвратом долгов. Все организации, взыскивающие долги, должны будут хранить аудиозаписи разговоров с должниками не менее двух лет. По словам собеседника издания, документ еще предстоит доработать.
В изначальном варианте законопроекта коллекторские агентства не упоминались. Согласно документу, предполагалось, что такие долги смогут взыскивать только управляющие организации, товарищества собственников жилья либо жилищные кооперативы, а также ресурсоснабжающие организации и региональные мусорные операторы.
В конце июля 2019 г. в России вступил в силу закон, который запрещает передавать коллекторам долги за ЖКХ.