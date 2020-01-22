«Коммерсантъ»: коллекторов могут допустить к работе с долгами по ЖКХ

Предложение внесено в новую версию законопроекта отдельной статьей. Согласно ей, взысканием долгов за ЖКХ смогут заниматься профессиональные коллекторы. Также новый вариант законопроекта предполагает создание двух госреестров: в первый попадут профессиональные коллекторские организации, во второй – другие юрлица, занимающиеся возвратом долгов. Все организации, взыскивающие долги, должны будут хранить аудиозаписи разговоров с должниками не менее двух лет. По словам собеседника издания, документ еще предстоит доработать.