Ринат Ахмедов купил особняк с ботаническим садом во Франции за 200 млн евро

Особняк на морском побережье Франции было построен в 19-м веке, позже рядом с ним создали один из лучших в Европе ботанических садов. Дом с 14 спальнями принадлежал бельгийскому королю Леопольду II, а затем был продан семье Марнье-Лапостоль, создателям ликера Grand Marnier. Итальянская компания приобрела особняк вместе с покупкой Société des Produits Marnier Lapostolle в 2016 году. Первоначально она предлагала его к продаже за 350 млн евро.