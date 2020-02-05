Собянин пообещал увеличить в три раза темпы строительства жилья по реновации
Москва через два-три года должна выйти на принципиально иной объем строительства по программе реновации, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на коллеги столичного строительного комплекса. По его словам, город должен строить по программе реновации около 3 млн кв. м. «Это столько, сколько строят все девелоперы Москвы одновременно. Это сверхзадача, которая потребует усилий всех строительных организаций, всех строительных мощностей», – добавил Собянин.
По его словам, в ходе дискуссий и согласований правительство города утвердило половину проектов планировки по программе реновации. «В ближайшие месяцы предстоит рассмотреть с местными жителями вторую половину проектов планировки и закончить подготовку градостроительной документации», – поставил задачу Собянин.
Программа реновации жилья в Москве предусматривает расселение более 350 000 квартир. В программу включено 5173 дома. Уже утвержден адресный список из 431 стартовой площадки с потенциалом строительства порядка 5,2 млн кв. м недвижимости. 206 домов по реновации возводятся в настоящее время.
Заммэра Москвы Андрей Бочкарев в интервью «РИА Новости» сообщал, что на пик программа реновации выйдет через два года: «Поскольку сносимый фонд – малоэтажный и занимает большую площадь, переселение нескольких пятиэтажек в один дом большей этажности обеспечивает доступ к уже значительно большим земельным участкам, чем мы имеем сейчас». По его словам, в пик город будет строить до 3,5 млн кв. м жилья.
В прошлом году в Москве введено 4,96 млн кв. м жилья (из них 1,1 млн – в новой Москве). По программе реновации построено около 1 млн кв. м. Программа реновации рассчитана на 15 лет – до 2032 г. Власти оценивали ее в 3 трлн руб., город собирался построить 17–18 млн кв. м жилья для переселенцев, а еще примерно столько же планировалось продать, чтобы окупить проект.