Собянин пообещал увеличить в три раза темпы строительства жилья по реновации

В прошлом году в Москве введено 4,96 млн кв. м жилья (из них 1,1 млн – в новой Москве). По программе реновации построено около 1 млн кв. м. Программа реновации рассчитана на 15 лет – до 2032 г. Власти оценивали ее в 3 трлн руб., город собирался построить 17–18 млн кв. м жилья для переселенцев, а еще примерно столько же планировалось продать, чтобы окупить проект.