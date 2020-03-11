Маткапитал покрывает менее трети стоимости жилья в крупных городах России
Материнский капитал не позволяет большинству российских семей решить жилищный вопрос. Так, в крупных городах (с населением свыше 500 000 человек) размер государственной субсидии компенсирует в среднем 31% от стоимости однокомнатной квартиры, 22% – двухкомнатной и 17% – трехкомнатной. К такому выводу пришли аналитики компании ЦИАН, сравнив размер субсидии и среднюю стоимость жилья в 38 российских городах. В большинстве (66%) из них маткапитала хватит лишь на первый взнос по ипотеке.
В Новокузнецке, Челябинске, Тольятти, Ульяновске, Астрахани и Кирове, где наиболее низкие цены на жилье, маткапитал покрывает почти половину стоимости однокомнатной квартиры, около трети – двухкомнатной и менее четверти – трехкомнатной. В Москве, где цены на недвижимость растут быстрее, чем в других городах, субсидия может покрыть лишь 9% стоимости однокомнатной квартиры, 6% – двухкомнатной и 4% – трехкомнатной. В Санкт-Петербурге – 15%, 10% и 8% соответственно. В Новосибирске этот показатель еще выше – 26%, 18% и 13% соответственно, следует из подсчетов ЦИАНа.
Программа материнского капитала действует в России с 2007 г., тогда размер субсидии составлял 250 000 руб. Вследствие ежегодной индексации к 2012 г. эта сумма увеличилась до 387 000 руб., к 2015 г. – до 453 00 руб. 1 марта 2020 г. Владимир Путин подписал пакет поправок по расширению программы: теперь семьи, где первый ребенок родился после 1 января 2020 г., могут рассчитывать на субсидию в размере 467 000 руб. За двоих детей родители получат 617 000 руб.
Выделенные средства семья может потратить на улучшение жилищных условий, оплату образования для детей на территории России или формирование накопительной трудовой пенсии матери. По данным Пенсионного фонда России, 86,3% семей, воспользовавшихся средствами маткапитала с момента запуска программы, направили деньги на улучшение жилищных условий.