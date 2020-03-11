Маткапитал покрывает менее трети стоимости жилья в крупных городах России

В Новокузнецке, Челябинске, Тольятти, Ульяновске, Астрахани и Кирове, где наиболее низкие цены на жилье, маткапитал покрывает почти половину стоимости однокомнатной квартиры, около трети – двухкомнатной и менее четверти – трехкомнатной. В Москве, где цены на недвижимость растут быстрее, чем в других городах, субсидия может покрыть лишь 9% стоимости однокомнатной квартиры, 6% – двухкомнатной и 4% – трехкомнатной. В Санкт-Петербурге – 15%, 10% и 8% соответственно. В Новосибирске этот показатель еще выше – 26%, 18% и 13% соответственно, следует из подсчетов ЦИАНа.