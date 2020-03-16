«Ростех» продаст крупный участок на востоке Москвы

Из сообщения «РТ-капитала» следует, что продажа активов «Ориона» связана с его объединением с научно-производственным предприятием «Сапфир» и переводом его мощностей на его площадку. На сайте «Сапфира» сказано, что оно находится в районе Соколиная Гора.