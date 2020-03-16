«Ростех» продаст крупный участок на востоке Москвы
«РТ-капитал» («дочка» госкорпорации «Ростех») выставил на продажу имущество научно-производственного объединения «Орион», которое специализируется на производстве микрофотоэлектроники. Это следует из сообщения компании. «Ориону», как сказано в лотовой документации, принадлежат земельный участок на 2,37 га и 10 строений на 53 000 кв. м на шоссе Энтузиастов на востоке Москвы.
Начальная цена лота – 2,48 млрд руб. Аукцион пройдет в конце апреля этого года.
Из сообщения «РТ-капитала» следует, что продажа активов «Ориона» связана с его объединением с научно-производственным предприятием «Сапфир» и переводом его мощностей на его площадку. На сайте «Сапфира» сказано, что оно находится в районе Соколиная Гора.
Средства, вырученные от продажи имущества «Ориона», будут направлены на реализацию инвестиционных программ самого объединения, сказано в сообщении «РТ-капитала». По словам гендиректора компании Кирилла Федорова, на участке можно построить многофункциональный общественно-деловой центр.