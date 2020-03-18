Почти треть всего жилья в России строится с использованием эскроу-счетов
Объем жилья, строящегося в России с использованием эскроу-счетов, вырос с начала года на 11%, до 29,3 млн кв. м, свидетельствуют данные «Дом.РФ». Это 29% от общей площади всей жилой недвижимости, которая возводится в стране (100,7 млн кв. м). При этом проникновение эскроу-счетов неодинаково в разных регионах. По данным института развития, в городах с населением 100-250 тыс. человек доля таких проектов достигает 26%, в малых городах – 27%, в городах-миллионниках 29%, в крупных и средних городах – 30% и 33% соответственно.
Скорость перехода застройщиков на новую модель работы не зависит от размера компании, отмечают в «Дом.РФ». Так, среди малых застройщиков проникновение эскроу-счетов составляет 30-33%, среди средних – 34%, среди крупных – 29%. Исключением стали два системообразующих застройщика — ПИК и «Группа ЛСР», которые по решению правительства России получили льготные условия для завершения строительства по старым правилам. В их портфелях доля проектов, строящихся с использованием эскроу-счетов, не превышает 13%.
С 1 июля 2019 года в России начался переход на проектное финансирование строительства жилья. Новая схема работы застройщиков предполагает использование эскроу-счетов в аккредитованных банках, где будут размещаться деньги дольщиков. Застройщик получит к ним доступ только после ввода дома в эксплуатацию. По новым правилам, строительство должно вестись на собственные средства компании или банковский кредит. По данным Банка России, на начало февраля 2020 года в стране открыто 51,4 тыс. счетов эскроу с общим объемом средств в 177,0 млрд руб.