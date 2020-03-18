Почти треть всего жилья в России строится с использованием эскроу-счетов

Объем жилья, строящегося в России с использованием эскроу-счетов, вырос с начала года на 11%, до 29,3 млн кв. м, свидетельствуют данные «Дом.РФ». Это 29% от общей площади всей жилой недвижимости, которая возводится в стране (100,7 млн кв. м). При этом проникновение эскроу-счетов неодинаково в разных регионах. По данным института развития, в городах с населением 100-250 тыс. человек доля таких проектов достигает 26%, в малых городах – 27%, в городах-миллионниках 29%, в крупных и средних городах – 30% и 33% соответственно.