Бизнес Трампа теряет более $1 млн в день из-за коронавируса

Trump Organization, которой управляют старшие сыновья Трампа, сейчас как раз пытается продать этот отель, находящийся в историческом здании старого почтового управления, которое она арендует у правительства. Срок его аренды составляет почти 100 лет. Компания вела переговоры с двумя потенциальными покупателями, а размер сделки мог составить $320-350 млн. Это могло стать самой крупной продажей отеля в Вашингтоне, если считать по стоимости отдельного номера. Но переговоры ни к чему не привели, и сделку вряд ли удастся заключить, пока ситуация с пандемией не прояснится, говорят источники WSJ.