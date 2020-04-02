Бизнес Трампа теряет более $1 млн в день из-за коронавируса
Потерянная выручка Trump Organization из-за вспышки коронавируса превышает $1 млн в день, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на анализ публичных данных и людей, знакомых с ситуацией. Также пандемия может помешать семейному бизнесу президента США Дональда Трампа выгодно продать гостиницу в Вашингтоне.
Основную выручку Trump Organization приносит бизнес, связанный с недвижимостью, отдыхом и путешествиями. Несколько принадлежащих ей гостиниц уже закрыты, а объекты в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лас-Вегасе и Флориде вынуждены были сократить или отправить в вынужденный отпуск более 500 сотрудников. Заполняемость отелей, которые продолжают работать, низкая. Так, в Trump International Hotel в Вашингтоне на 263 номера в один из мартовских дней было только 11 постояльцев.
Trump Organization, которой управляют старшие сыновья Трампа, сейчас как раз пытается продать этот отель, находящийся в историческом здании старого почтового управления, которое она арендует у правительства. Срок его аренды составляет почти 100 лет. Компания вела переговоры с двумя потенциальными покупателями, а размер сделки мог составить $320-350 млн. Это могло стать самой крупной продажей отеля в Вашингтоне, если считать по стоимости отдельного номера. Но переговоры ни к чему не привели, и сделку вряд ли удастся заключить, пока ситуация с пандемией не прояснится, говорят источники WSJ.
Общую выручку Trump Organization за последнее время невозможно определить, пишет WSJ. Но издание предполагает, что доход от дорогих офисов может частично компенсировать снижение выручки принадлежащих компании отелей и гольф-клубов. Годовая выручка гольф-клубов Трампа в Нью-Йорке и Нью-Джерси, например, составляла около $45 млн.
Между тем, компании, связанные с Трампом и членами его семьи, не могут получить финансовую помощь в рамках принятого в марте пакета мер на $2 трлн для стимулирования экономики США. Положение об этом было специально включено в закон; ограничения также касаются компаний, связанных с конгрессменами и чиновниками администрации.