Китайская компания CRCC может инвестировать в проект в «Москва-сити»

«Мосинжпроект» собирался построить небоскреб One Tower с 2015 г., фактически строительство началось только в 2019 г. По проекту, это будет первый комплекс на территории «Москва-сити» с квартирами (в других башнях продаются только апартаменты) и самый высокий жилой небоскреб в Европе, отмечал ранее заместитель гендиректора «Мосинжпроекта» Альберт Суниев. В апреле 2020 г. архитектор проекта Сергей Скуратов заявил, что высота башни составит 443 м вместо изначально запланированных 405 м. Ее общая площадь составит 280 000 кв. м (101 этаж). В One Tower создадут более 1600 квартир, под офисы, кафе и магазины будет отдано около 60 000 кв. м. На высоте 400 м организуют смотровую площадку. Башню должны ввести в эксплуатацию в 2024 г.