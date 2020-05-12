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Китайская компания CRCC может инвестировать в проект в «Москва-сити»

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Китайская госкомпания CRCC может инвестировать в строительство небоскреба One Tower в «Москва-сити», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Переговоры об участии в соответствующем проекте китайская компания ведет с принадлежащим столичной мэрии «Мосинжпроектом». Информацию об этом «Коммерсанту» подтвердили обе компании.

В «Мосинжпроекте» заявили, что договоренности пока не достигнуты. Замдиректора департамента по зарубежному бизнесу CRCC Real Estate Иван Ван сообщил, что сейчас компания изучает экономическую эффективность строительства башни. По его словам, с другими возможными инвесторами «Мосинжпроект» переговоры не ведет. В CRCC желание инвестировать в проект объяснили его значимостью для Москвы.

«Мосинжпроект» собирался построить небоскреб One Tower с 2015 г., фактически строительство началось только в 2019 г. По проекту, это будет первый комплекс на территории «Москва-сити» с квартирами (в других башнях продаются только апартаменты) и самый высокий жилой небоскреб в Европе, отмечал ранее заместитель гендиректора «Мосинжпроекта» Альберт Суниев. В апреле 2020 г. архитектор проекта Сергей Скуратов заявил, что высота башни составит 443 м вместо изначально запланированных 405 м. Ее общая площадь составит 280 000 кв. м (101 этаж). В One Tower создадут более 1600 квартир, под офисы, кафе и магазины будет отдано около 60 000 кв. м. На высоте 400 м организуют смотровую площадку. Башню должны ввести в эксплуатацию в 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных