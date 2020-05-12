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«Утконос» арендовал еще один склад в новой Москве

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«Утконос» арендовал еще 6155 кв. м в логистическом парке Kaleva Park в новой Москве, следует из сообщения Knight Frank, которая выступала консультантом сделки. Таким образом, онлайн-ритейлер займет в этом комплексе в общей сложности 14 855 кв. м.    

Kaleva Park находится рядом с поселком Мосрентген между Киевским и Калужским шоссе в новой Москве. Общая площадь комплекса – 78 000 кв. м. Среди других арендаторов объекта – компании Lindstrom, Linde Material Handling, Biesse Group, Entel и т. д. «Утконос» – крупнейший в России онлайн-продавец продуктов. Его основной собственник – владелец «Северстали» Алексей Мордашов.

Благодаря дополнительным площадям в Kaleva Park «Утконос» сможет увеличить количество доставок до 6000 единиц в день, сказано в сообщении. А с учетом распределительного центра «Север» в Солнечногорском районе Подмосковья компания будет ежедневно выполнять более 16 000 заказов.

Финансовые условия сделки стороны не разглашают. Ранее консультанты говорили, что ставка аренды в Kaleva Park может составлять 7000–7500 руб. за 1 кв. м. Таким образом, «Утконос» будет платить за свой новый склад  примерно 104–111 млн руб. в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных