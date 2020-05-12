«Утконос» арендовал еще один склад в новой Москве

Kaleva Park находится рядом с поселком Мосрентген между Киевским и Калужским шоссе в новой Москве. Общая площадь комплекса – 78 000 кв. м. Среди других арендаторов объекта – компании Lindstrom, Linde Material Handling, Biesse Group, Entel и т. д. «Утконос» – крупнейший в России онлайн-продавец продуктов. Его основной собственник – владелец «Северстали» Алексей Мордашов.