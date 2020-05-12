«Утконос» арендовал еще один склад в новой Москве
«Утконос» арендовал еще 6155 кв. м в логистическом парке Kaleva Park в новой Москве, следует из сообщения Knight Frank, которая выступала консультантом сделки. Таким образом, онлайн-ритейлер займет в этом комплексе в общей сложности 14 855 кв. м.
Kaleva Park находится рядом с поселком Мосрентген между Киевским и Калужским шоссе в новой Москве. Общая площадь комплекса – 78 000 кв. м. Среди других арендаторов объекта – компании Lindstrom, Linde Material Handling, Biesse Group, Entel и т. д. «Утконос» – крупнейший в России онлайн-продавец продуктов. Его основной собственник – владелец «Северстали» Алексей Мордашов.
Благодаря дополнительным площадям в Kaleva Park «Утконос» сможет увеличить количество доставок до 6000 единиц в день, сказано в сообщении. А с учетом распределительного центра «Север» в Солнечногорском районе Подмосковья компания будет ежедневно выполнять более 16 000 заказов.
Финансовые условия сделки стороны не разглашают. Ранее консультанты говорили, что ставка аренды в Kaleva Park может составлять 7000–7500 руб. за 1 кв. м. Таким образом, «Утконос» будет платить за свой новый склад примерно 104–111 млн руб. в год.