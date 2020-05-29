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Дом.РФ объявил первые аукционы на выкуп квартир у застройщиков

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Дом.РФ объявил первые аукционы на выкуп жилья у застройщиков в рамках поддержки строительной отрасли, следует из информации на сайте «Сбербанка АСТ». Свои квартиры ему могут предложить девелоперы Воронежской области и Красноярского края. Победителем аукциона станет компания, предложившая наибольшую скидку к средней цене продажи в каждом конкретном доме за последние 6 месяцев. Покупателем квартир выступит закрытый инвестиционный фонд «Комфортное жилье» под управлением «Дом.РФ управление активами». Аукционы пройдут в конце июня.

Для поддержки строительной отрасли Дом.РФ было выделено 50 млрд руб., которые должны пойти на приобретение жилья у девелоперов. На эти средства он сможет приобрести около 700 000 кв. м, говорил ранее представитель Минстроя. Приобретенные квартиры госкомпания планирует выставить на продажу на открытом рынке, но в первую очередь их будут предлагать регионам для реализации социальных жилищных программ.

Строительный рынок из-за пандемии коронавируса оказался под ударом: по данным Дом.РФ, продажи жилья в апреле упали почти на треть, цитируются в сообщении госкомпании слова ее гендиректора Виталия Мутко. В мае, по его словам, ситуация улучшилась, но многие застройщики все еще нуждаются в поддержке. Выбор Воронежской области и Красноярского края в качестве пилотных регионов Мутко объясняет тем, что это крупные субъекты как по численности населения, так и по объемам строительства. Большая доля не проданного там жилья, по его словам, гарантирует интерес застройщиков к аукционам.

Ранее по теме: Дом.РФ начал продавать участки под жилье за долю в проектах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных