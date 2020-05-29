Дом.РФ объявил первые аукционы на выкуп квартир у застройщиков
Дом.РФ объявил первые аукционы на выкуп жилья у застройщиков в рамках поддержки строительной отрасли, следует из информации на сайте «Сбербанка АСТ». Свои квартиры ему могут предложить девелоперы Воронежской области и Красноярского края. Победителем аукциона станет компания, предложившая наибольшую скидку к средней цене продажи в каждом конкретном доме за последние 6 месяцев. Покупателем квартир выступит закрытый инвестиционный фонд «Комфортное жилье» под управлением «Дом.РФ управление активами». Аукционы пройдут в конце июня.
Для поддержки строительной отрасли Дом.РФ было выделено 50 млрд руб., которые должны пойти на приобретение жилья у девелоперов. На эти средства он сможет приобрести около 700 000 кв. м, говорил ранее представитель Минстроя. Приобретенные квартиры госкомпания планирует выставить на продажу на открытом рынке, но в первую очередь их будут предлагать регионам для реализации социальных жилищных программ.
Строительный рынок из-за пандемии коронавируса оказался под ударом: по данным Дом.РФ, продажи жилья в апреле упали почти на треть, цитируются в сообщении госкомпании слова ее гендиректора Виталия Мутко. В мае, по его словам, ситуация улучшилась, но многие застройщики все еще нуждаются в поддержке. Выбор Воронежской области и Красноярского края в качестве пилотных регионов Мутко объясняет тем, что это крупные субъекты как по численности населения, так и по объемам строительства. Большая доля не проданного там жилья, по его словам, гарантирует интерес застройщиков к аукционам.