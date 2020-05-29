Дом.РФ объявил первые аукционы на выкуп квартир у застройщиков

Строительный рынок из-за пандемии коронавируса оказался под ударом: по данным Дом.РФ, продажи жилья в апреле упали почти на треть, цитируются в сообщении госкомпании слова ее гендиректора Виталия Мутко. В мае, по его словам, ситуация улучшилась, но многие застройщики все еще нуждаются в поддержке. Выбор Воронежской области и Красноярского края в качестве пилотных регионов Мутко объясняет тем, что это крупные субъекты как по численности населения, так и по объемам строительства. Большая доля не проданного там жилья, по его словам, гарантирует интерес застройщиков к аукционам.