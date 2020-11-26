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Мутко анонсировал программу ипотеки под 6,5% на частные дома для молодежи

Ведомости

Госкомпания «Дом.РФ» (носит статус единого института развития в жилищной сфере) выделит 300 млн руб. на пилот программы льготной ипотеки на покупку индивидуальных жилых домов, рассказал РБК гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко. Компания хочет «выдавать ипотечные кредиты на покупку индивидуальных жилых домов на первичном рынке под «6,5%. Это ставка, под которую в России выдают льготную ипотеку на квартиры.

Предполагается, что ипотеку будут выдавать людям до 35 лет с детьми. Ее можно будет оформить только на жилье на первичном рынке. При самостоятельном строительстве нужно будет заключить договор с подрядной организацией. Деньги будут выделять из прибыли госкомпании. Кредиты будет выдавать сам «Дом.РФ».

«Сегодня почти половина всего ввода жилья приходится на ИЖС (индивидуальное жилищное строительство). Однако банки из-за низкой ликвидности неохотно выдают кредиты гражданам на строительство и приобретение частных домов. Доля сделок с ипотекой здесь минимальна — до 5%»,— сказал Мутко. По его словам, сейчас ставка по ипотеке на покупку дома выше, чем на приобретение квартиры на 2–3 п.п.

Льготная ипотечная программа, позволяющая приобрести квартиру в новостройке по фиксированной ставке на выше 6,5% годовых, стартовала в России 17 апреля 2020 г. Предполагалось, что она будет действовать до 1 ноября того же года, однако 27 октября ее продлили до 1 июля 2021 г. Программа распространяется на жилье стоимостью до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и их областях и 6 млн руб. в прочих регионах страны. Первоначальный взнос при этом составляет от 15%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных