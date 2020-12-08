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Эксперт напомнил о новых запретах для владельцев жилья с 2021 года

Ведомости

Жильцы многоквартирных домов с января 2021 г. не смогут хранить личные вещи не только на чердаках, но и на цокольных этажах домов, сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на эксперта рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексея Кричевского. С 1 января вступят в силу правила противопожарного режима, установленные правительством.

Также нельзя будет эксплуатировать газовые приборы, если они неисправны или не прошли техническое обслуживание. Эксперт пояснил, что, теоретически, так можно запретить использовать любую газовую плиту до ее диагностики за счет жильца квартиры.

Согласно правилам, жильца многоквартирных домов запрещено оставлять свечи и непотушенные сигареты без присмотра на балконах и лоджиях. Решетки на окнах подвалов, по новым правилам, должны открываться. При этом пожарные могут заинтересоваться и решетками на первом этаже дома, если окна или двери указаны как аварийные выходы, отметил эксперт.

Также с января 2021 г. все аварийные и эвакуационные выходы должны открываться изнутри без ключа или иметь запорную арматуру с дистанционной разблокировкой. По словам Кричевского, в новых правилах нет принципиальных изменений для жильцов. Людям, которые живут в домах, введенных в эксплуатацию меньше 20 лет назад, беспокоиться не стоит.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных