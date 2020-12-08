Эксперт напомнил о новых запретах для владельцев жилья с 2021 года

Также с января 2021 г. все аварийные и эвакуационные выходы должны открываться изнутри без ключа или иметь запорную арматуру с дистанционной разблокировкой. По словам Кричевского, в новых правилах нет принципиальных изменений для жильцов. Людям, которые живут в домах, введенных в эксплуатацию меньше 20 лет назад, беспокоиться не стоит.