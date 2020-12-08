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Число зарегистрированных ипотечных сделок в России в октябре выросло на 43%

Ведомости

Число зарегистрированных в октябре 2020 г. ипотечных сделок выросло на 43% в годовом выражении и составило более 377 500, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росреестра.

В ведомстве рассказали, что число таких сделок с января по октябрь 2020 г. увеличилось на 23% год к году и составило 2,658 млн. За январь-октябрь 2019 г. было зарегистрировано 2,169 млн сделок.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых начала действовать в России в середине апреля как мера поддержки населения и игроков жилищного рынка на фоне пандемии коронавируса. Она позволяет приобрести в ипотеку квартиру в новостройке стоимостью до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и их областях и до 6 млн руб. в других регионах страны. Ставка по такому кредиту является фиксированной и не может превышать 6,5%. Первоначальный взнос составляет минимум 15%. Программа действует до 1 июля 2021 года.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в конце ноября высказалась против продления льготной ипотеки. Она пояснила, что на фоне снижения ипотечных ставок рост цен на жилье в России стал опережать инфляцию и темпы увеличения доходов населения. По словам главы ЦБ, это может привести к снижению доступности недвижимости в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных