Правительство планирует распространить ипотеку на деревянные дома

В апреле в России стартовала государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5%. Она действует до 1 июля 2021 г. при покупке жилья на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Оператором программы выступает «Дом.РФ». В Москве льгота распространяется на жилье стоимостью до 12 млн руб., в регионах — до 6 млн руб.