Правительство планирует распространить ипотеку на деревянные дома
В правительстве планируют разрешить рассматривать деревянные дома как объекты залога и распространить на них ипотеку, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью программе «Поздняков» на НТВ.
«Первое направление — это дать возможность индивидуальные жилые дома из (деревянных. — Ведомости) домокомплектов считать нормальным, адекватным объектом залога. И мы прорабатываем с экономическим блоком, с Центробанком соответствующие меры для того, чтобы деревянный дом был полноправным участником ипотечных кредитов», — сказала Абрамченко.
По ее словам, в России существует 65 компаний, которые производят деревянные домокомплекты в промышленных масштабах. Разрешение брать ипотеку на такой дом поможет повысить спрос на них, считает Абрамченко.
В конце прошлого года президент России Владимир Путин по итогам состоявшегося 29 сентября совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса поручил до 1 июля 2021 г. распространить ипотеку на строительство объектов индивидуального жилищного строительства с использованием дерева.
В апреле в России стартовала государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5%. Она действует до 1 июля 2021 г. при покупке жилья на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Оператором программы выступает «Дом.РФ». В Москве льгота распространяется на жилье стоимостью до 12 млн руб., в регионах — до 6 млн руб.