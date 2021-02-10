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Названы районы Москвы с наиболее подорожавшим вторичным жильем

Ведомости

Риелторы назвали район Москвы с наиболее подорожавшими квартирами. Стоимость квадратного метра во вторичном жилье больше всего выросла в районе станции метро «Румянцево» в Новой Москве, говорится в исследовании риэлторского агентства «Инком-Недвижимость». Квадратный метр в этом районе в январе 2021 г. подорожал на 37% в годовом выражении, до 189,8 тыс. руб.

Особенно заметно цены подскочили в Новой Москве. В центре, наоборот, вторичное жилье подешевело.

Топ-5 районов Москвы, где больше всего подорожало вторичное жилье:

Ст. м. «Румянцево», Новая Москва — рост на 36,9%, до 189,8 тыс. руб. за кв. м.

Ст. м. «Аннино», Южное Чертаново — рост на 34,5%, до 206,9 тыс. руб. за кв. м.

Ст. м. «Долгопрудная», Долгопрудный, — рост на 34%, до 164,8 тыс. руб. за кв. м.

Ст. МЦД «Тестовская», Пресненский район — рост на 33,2%, до 342 тыс. руб. за кв. м.

Ст. м. «Чкаловская», Басманный район — рост на 30,6%, до 423,7 тыс. руб. за кв. м.

Аналитики также назвали станции метро, рядом с которыми вторичное жилье подешевело в январе 2021 г. По данным исследования, квадратный метр вторичного жилья в районе станции метро «Добрынинская» (Замоскворечье) за год подешевел на 7,1%, до 505,5 тыс. руб. Квартиры у станции «Полянка» (район Якиманка) подешевели на 2,6% — квадратный метр в январе стоил 731,5 тыс. руб. Цена квадратного метра «вторички» на «Охотном ряду» (Тверской район) за год снизилась на 1,6%, до 624,4 тыс. руб.

Ранее по теме: Жилье продолжит дорожать

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных