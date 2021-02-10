Названы районы Москвы с наиболее подорожавшим вторичным жильем
Риелторы назвали район Москвы с наиболее подорожавшими квартирами. Стоимость квадратного метра во вторичном жилье больше всего выросла в районе станции метро «Румянцево» в Новой Москве, говорится в исследовании риэлторского агентства «Инком-Недвижимость». Квадратный метр в этом районе в январе 2021 г. подорожал на 37% в годовом выражении, до 189,8 тыс. руб.
Особенно заметно цены подскочили в Новой Москве. В центре, наоборот, вторичное жилье подешевело.
Топ-5 районов Москвы, где больше всего подорожало вторичное жилье:
Ст. м. «Румянцево», Новая Москва — рост на 36,9%, до 189,8 тыс. руб. за кв. м.
Ст. м. «Аннино», Южное Чертаново — рост на 34,5%, до 206,9 тыс. руб. за кв. м.
Ст. м. «Долгопрудная», Долгопрудный, — рост на 34%, до 164,8 тыс. руб. за кв. м.
Ст. МЦД «Тестовская», Пресненский район — рост на 33,2%, до 342 тыс. руб. за кв. м.
Ст. м. «Чкаловская», Басманный район — рост на 30,6%, до 423,7 тыс. руб. за кв. м.
Аналитики также назвали станции метро, рядом с которыми вторичное жилье подешевело в январе 2021 г. По данным исследования, квадратный метр вторичного жилья в районе станции метро «Добрынинская» (Замоскворечье) за год подешевел на 7,1%, до 505,5 тыс. руб. Квартиры у станции «Полянка» (район Якиманка) подешевели на 2,6% — квадратный метр в январе стоил 731,5 тыс. руб. Цена квадратного метра «вторички» на «Охотном ряду» (Тверской район) за год снизилась на 1,6%, до 624,4 тыс. руб.