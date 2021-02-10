Названы районы Москвы с наиболее подорожавшим вторичным жильем

Аналитики также назвали станции метро, рядом с которыми вторичное жилье подешевело в январе 2021 г. По данным исследования, квадратный метр вторичного жилья в районе станции метро «Добрынинская» (Замоскворечье) за год подешевел на 7,1%, до 505,5 тыс. руб. Квартиры у станции «Полянка» (район Якиманка) подешевели на 2,6% — квадратный метр в январе стоил 731,5 тыс. руб. Цена квадратного метра «вторички» на «Охотном ряду» (Тверской район) за год снизилась на 1,6%, до 624,4 тыс. руб.