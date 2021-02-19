Хуснуллин допустил продление льготной ипотеки

Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена для поддержки строительной отрасли и населения в апреле 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что она будет действовать до ноября того же года, однако затем ее продлили до 1 июля 2021 г. Вопрос о дальнейшем действии программы пока не решен. Министр экономического развития России Максим Решетников подтвердил, что программа привела к возникновению «перегревов» на нескольких региональных рынках. При этом аналитики ВТБ посчитали, что программа в случае продления потеряет экономический смысл для конечного потребителя лишь в 10-15 из 85 регионов России.