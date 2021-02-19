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Хуснуллин допустил продление льготной ипотеки

Ведомости

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупки жилья в новостройках может быть продлена с рядом ограничений в условиях выдачи. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. 

«Мы предложим какие-то ограничения, но незначительные. Базово мы считаем, что мы ее в каком-то виде продлим, и вы своим застройщикам скажите», — сказал он (цитата по ТАСС). 

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о возможности продления программы льготной ипотеки в некоторых регионах страны. Она пояснила, что к январю этого года эффект от льготной программы со сниженной ставкой был «съеден» ростом цен на жилье, который произошел в результате ажиотажного спроса на недвижимость. При этом отмена данной меры не приведет к падению стоимости квартир, а замедлит их подорожание, что будет позитивно для рынка, подчеркнула глава ЦБ.

Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена для поддержки строительной отрасли и населения в апреле 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что она будет действовать до ноября того же года, однако затем ее продлили до 1 июля 2021 г. Вопрос о дальнейшем действии программы пока не решен. Министр экономического развития России Максим Решетников подтвердил, что программа привела к возникновению «перегревов» на нескольких региональных рынках. При этом аналитики ВТБ посчитали, что программа в случае продления потеряет экономический смысл для конечного потребителя лишь в 10-15 из 85 регионов России.

Ранее по теме: Набиуллина назвала способ повысить доступность ипотеки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных