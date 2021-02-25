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ВЭБ поможет привлечь 127 млрд рублей на строительство штаб-квартиры РЖД

Ведомости

Госкорпорация ВЭБ.РФ стала организатором синдицированного кредита на строительство многофункционального комплекса вместе со штаб-квартирой РЖД, сообщили в пресс-службе госкорпорации. Комплекс должен быть построен на территории Рижского грузового двора в Москве. Ожидаемый размер финансирования общественно-деловой части проекта составит около 127 млрд руб. 

По данному синдицированному кредиту уже есть банки-интересанты, «которым важно организовать этот проект через механизм "Фабрики проектного финансирования"», говорится в сообщении. Данный механизм подразумевает, что синдикат кредиторов, организованный госкорпорацией, возьмет на себя 80% финансирования, то есть 101,6 млрд руб. 

Рижский грузовой двор занимает около 20 га рядом с Рижским вокзалом. На его территории планируется строительство многофункционального комплекса «РЖД-сити» общей площадью 457,1 тыс. кв. м., отмечается в сообщении ВЭБа. Новый общественно-деловой район будет включать в себя объекты культуры, спорта, образования, современные форматы офисных пространств и торговли и рекреационные зоны, отметили в госкорпорации. 

«Строительство штаб-квартиры РЖД станет крупнейшим проектом развития городской территории в рамках Фабрики проектного финансирования», — приводятся слова первого зампреда ВЭБ.РФ Николая Цехомского в сообщении пресс-службы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных