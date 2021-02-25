ВЭБ поможет привлечь 127 млрд рублей на строительство штаб-квартиры РЖД

Рижский грузовой двор занимает около 20 га рядом с Рижским вокзалом. На его территории планируется строительство многофункционального комплекса «РЖД-сити» общей площадью 457,1 тыс. кв. м., отмечается в сообщении ВЭБа. Новый общественно-деловой район будет включать в себя объекты культуры, спорта, образования, современные форматы офисных пространств и торговли и рекреационные зоны, отметили в госкорпорации.