ВЭБ поможет привлечь 127 млрд рублей на строительство штаб-квартиры РЖД
Госкорпорация ВЭБ.РФ стала организатором синдицированного кредита на строительство многофункционального комплекса вместе со штаб-квартирой РЖД, сообщили в пресс-службе госкорпорации. Комплекс должен быть построен на территории Рижского грузового двора в Москве. Ожидаемый размер финансирования общественно-деловой части проекта составит около 127 млрд руб.
По данному синдицированному кредиту уже есть банки-интересанты, «которым важно организовать этот проект через механизм "Фабрики проектного финансирования"», говорится в сообщении. Данный механизм подразумевает, что синдикат кредиторов, организованный госкорпорацией, возьмет на себя 80% финансирования, то есть 101,6 млрд руб.
Рижский грузовой двор занимает около 20 га рядом с Рижским вокзалом. На его территории планируется строительство многофункционального комплекса «РЖД-сити» общей площадью 457,1 тыс. кв. м., отмечается в сообщении ВЭБа. Новый общественно-деловой район будет включать в себя объекты культуры, спорта, образования, современные форматы офисных пространств и торговли и рекреационные зоны, отметили в госкорпорации.
«Строительство штаб-квартиры РЖД станет крупнейшим проектом развития городской территории в рамках Фабрики проектного финансирования», — приводятся слова первого зампреда ВЭБ.РФ Николая Цехомского в сообщении пресс-службы.