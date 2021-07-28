В Сочи ввели ограничения на строительство многоквартирных домов
Городское собрание Сочи решило ограничить выдачу разрешений на строительство многоквартирных жилых домов, сообщил глава города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.
«За счёт внесения изменений в правила землепользования и застройки до принятия Генерального плана Сочи запрещено строительство объектов жилого назначения, за исключением строительства индивидуальных жилых и садовых домов», — написал он, отметив, что максимальная общая площадь таких объектов составит 300 кв. м, а высота не более 12 м.
При этом застройку многоэтажными жилыми домами разрешили только на территории, где осуществляется деятельность по комплексному и устойчивому развитию.
Кроме того, на территории курорта запретили возведение объектов капитального строительства нежилого назначения. Исключения составляют объекты нежилого назначения с максимальной площадью до 1000 кв.м. Аналогичные объекты ч площадью более 1000 кв.м должны осуществляться только, если в отношении этой территории будет проведено комплексное развитие, уточнил глава Сочи.
По его словам, эти изменения позволят снизить нагрузку на коммунальные сети, помогут усовершенствовать транспортную логистику, что благоприятно скажется на развитии всего туристического бизнеса.