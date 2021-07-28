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В Сочи ввели ограничения на строительство многоквартирных домов

Ведомости

Городское собрание Сочи решило ограничить выдачу разрешений на строительство многоквартирных жилых домов, сообщил глава города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

«За счёт внесения изменений в правила землепользования и застройки до принятия Генерального плана Сочи запрещено строительство объектов жилого назначения, за исключением строительства индивидуальных жилых и садовых домов», — написал он, отметив, что максимальная общая площадь таких объектов составит 300 кв. м, а высота не более 12 м.

При этом застройку многоэтажными жилыми домами разрешили только на территории, где осуществляется деятельность по комплексному и устойчивому развитию.

Кроме того, на территории курорта запретили возведение объектов капитального строительства нежилого назначения. Исключения составляют объекты нежилого назначения с максимальной площадью до 1000 кв.м. Аналогичные объекты ч площадью более 1000 кв.м должны осуществляться только, если в отношении этой территории будет проведено комплексное развитие, уточнил глава Сочи.

По его словам, эти изменения позволят снизить нагрузку на коммунальные сети, помогут усовершенствовать транспортную логистику, что благоприятно скажется на развитии всего туристического бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных