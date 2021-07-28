В Сочи ввели ограничения на строительство многоквартирных домов

«За счёт внесения изменений в правила землепользования и застройки до принятия Генерального плана Сочи запрещено строительство объектов жилого назначения, за исключением строительства индивидуальных жилых и садовых домов», — написал он, отметив, что максимальная общая площадь таких объектов составит 300 кв. м, а высота не более 12 м.