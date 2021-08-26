Правительство перенесло на два года сроки исполнения программы приватизации
Правительство утвердило изменения в правила приватизации государственного и муниципального имущества, которые переносят на два года сроки исполнения программы приватизации 2020-2022 гг.
«Установить, что в 2022 г. сроки начала и окончания реализации прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2020-2022 гг., утвержденные распоряжением правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. № 3260-р, смещаются на 2 года», — говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Это решение принято для синхронизации сроков плана приватизации и бюджетного процесса, при этом в план приватизации возможно добавление новых объектов, объяснили ТАСС в пресс-службе Минфина.
Прогнозным планом приватизации федерального имущества предусматривается приватизация в 2020–2022 гг. находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия РФ в 13 обществах с ограниченной ответственностью и более 1000 объектов другого имущества государственной казны, сообщала пресс-служба правительства.
Ранее Счетная палата представила отчет, согласно которому план приватизации государственного имущества на 2017-2019 гг. был исполнен на четверть, что является исторически низким показателем. В целом за 2017-2019 гг. в бюджет поступило 40,8 млрд руб. от приватизации федерального имущества. Это значительно меньше, чем за два предыдущих трехлетних периода: 212,6 млрд руб. в 2011-2013 гг. и 443,8 млрд руб. в 2014-2016 гг. Основной причиной такого сокращения поступлений в бюджет в СП назвали отсутствие крупных продаж.