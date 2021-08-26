Правительство перенесло на два года сроки исполнения программы приватизации

Ранее Счетная палата представила отчет, согласно которому план приватизации государственного имущества на 2017-2019 гг. был исполнен на четверть, что является исторически низким показателем. В целом за 2017-2019 гг. в бюджет поступило 40,8 млрд руб. от приватизации федерального имущества. Это значительно меньше, чем за два предыдущих трехлетних периода: 212,6 млрд руб. в 2011-2013 гг. и 443,8 млрд руб. в 2014-2016 гг. Основной причиной такого сокращения поступлений в бюджет в СП назвали отсутствие крупных продаж.