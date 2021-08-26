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Правительство перенесло на два года сроки исполнения программы приватизации

Ведомости

Правительство утвердило изменения в правила приватизации государственного и муниципального имущества, которые переносят на два года сроки исполнения программы приватизации 2020-2022 гг.

«Установить, что в 2022 г. сроки начала и окончания реализации прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2020-2022 гг., утвержденные распоряжением правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. № 3260-р, смещаются на 2 года», — говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. 

Это решение принято для синхронизации сроков плана приватизации и бюджетного процесса, при этом в план приватизации возможно добавление новых объектов, объяснили ТАСС в пресс-службе Минфина.

Прогнозным планом приватизации федерального имущества предусматривается приватизация в 2020–2022 гг. находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия РФ в 13 обществах с ограниченной ответственностью и более 1000 объектов другого имущества государственной казны, сообщала пресс-служба правительства.

Ранее Счетная палата представила отчет, согласно которому план приватизации государственного имущества на 2017-2019 гг. был исполнен на четверть, что является исторически низким показателем. В целом за 2017-2019 гг. в бюджет поступило 40,8 млрд руб. от приватизации федерального имущества. Это значительно меньше, чем за два предыдущих трехлетних периода: 212,6 млрд руб. в 2011-2013 гг. и 443,8 млрд руб. в 2014-2016 гг. Основной причиной такого сокращения поступлений в бюджет в СП назвали отсутствие крупных продаж. 

Ранее по теме: Счетная палата сообщила о неэффективном исполнении плана приватизации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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