Группа ПИК назвала параметры SPO
Крупнейший в России застройщик жилья — группа ПИК — объявила о намерении провести SPO на Мосбирже. В ходе вторичного размещения компания предложит инвесторам около 27 млн акций, что составляет около 4,1% капитала, сообщила компания. Продающей компанией выступит дочерняя структура девелопера — компания «ПИК Инвестпроект».
Организаторами SPO выступают J.P. Morgan, Morgan Stanley, Sber CIB, «ВТБ капитал», Альфа-банк, «Атон», Credit Suisse, Газпромбанк и Sova Capital. Сбор заявок инвесторов пройдет 29-30 сентября.
Всего девелопер рассчитывает привлечь в ходе SPO около $500 млн (36,4 млрд руб. по курсу ЦБ на 29 сентября), из них до 11,6 млрд руб. группа потратит на выкуп у банка ВТБ части или всего пакета глобальных депозитарных расписок на акции девелопера в рамках форвардного соглашения, отмечается в сообщении компании. Оставшуюся выручку от SPO компания потратит на «общие корпоративные цели», включая расширение бизнеса и погашение задолженности. В пресс-службе ВТБ пояснили «РИА Новости», что банк после завершения размещения группы ПИК не планирует продавать акции девелопера как минимум полгода.
«После завершения объявленной сделки ВТБ не планирует осуществлять предложение акций компании на рынках капитала как минимум на горизонте последующих шести месяцев», — сообщили в пресс-службе банка.
Акции группы ПИК в ходе торгов на Мосбирже дешевеют после объявления SPO. В 10:49 по мск стоимость бумаги составила 1405,5 руб., что на 0,7% ниже показателя закрытия предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные Мосбиржи.
ПИК — крупнейший застройщик жилья в России с проектами в Москве, Московской области и регионах России. Компания была основана в 1994 г. Контролирующим акционером компании с долей около 60% является Сергей Гордеев, банку ВТБ принадлежат 23%, еще 18% акций — в свободном обращении. По данным ПИК, в прошлом году компания ввела в эксплуатацию в общей сложности 2,4 млн кв. м недвижимости.