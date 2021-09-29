Группа ПИК назвала параметры SPO

Всего девелопер рассчитывает привлечь в ходе SPO около $500 млн (36,4 млрд руб. по курсу ЦБ на 29 сентября), из них до 11,6 млрд руб. группа потратит на выкуп у банка ВТБ части или всего пакета глобальных депозитарных расписок на акции девелопера в рамках форвардного соглашения, отмечается в сообщении компании. Оставшуюся выручку от SPO компания потратит на «общие корпоративные цели», включая расширение бизнеса и погашение задолженности. В пресс-службе ВТБ пояснили «РИА Новости», что банк после завершения размещения группы ПИК не планирует продавать акции девелопера как минимум полгода.