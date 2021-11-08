Газета
Недвижимость

В Москве годовой план по вводу недвижимости перевыполнили на треть

Ведомости

Более 11 млн кв. м недвижимости разного назначения было введено в эксплуатацию в Москве в 2021 г., годовой план перевыполнен на треть, сообщил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

 «В этом году Москва набрала беспрецедентно высокие темпы ввода недвижимости: с начала года сдано в эксплуатацию порядка 11,6 млн кв. м недвижимости. Таким образом, годовой план уже перевыполнен более чем на треть», — рассказал Бочкарев. За 10 месяцев был превзойден итоговый показатель 2020 г. — 10,8 млн кв. м. 

Также почти наполовину превзойден план по вводу жилья: с начала года в Москве ввели в эксплуатацию более 5,8 млн кв. м. В 2021 г. планировалось ввести в эксплуатацию 8,5 млн кв. м недвижимости, в том числе 4 млн кв. м жилья. 

Ранее РБК сообщил со ссылкой на портал госзакупок, что Московский фонд реновации жилой застройки с запуска программы заключил около 3000 контрактов на сумму более 6 трлн руб. Почти 90% подрядов были распределены в этом году. По данным издания, 81% контрактов были заключены с десятью крупнейшими подрядчиками. Самую большую долю контрактов — 33,1% — фонд заключил со структурами группы ПИК. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных