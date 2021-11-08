В Москве годовой план по вводу недвижимости перевыполнили на треть

Также почти наполовину превзойден план по вводу жилья: с начала года в Москве ввели в эксплуатацию более 5,8 млн кв. м. В 2021 г. планировалось ввести в эксплуатацию 8,5 млн кв. м недвижимости, в том числе 4 млн кв. м жилья.