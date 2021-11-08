В Москве годовой план по вводу недвижимости перевыполнили на треть
Более 11 млн кв. м недвижимости разного назначения было введено в эксплуатацию в Москве в 2021 г., годовой план перевыполнен на треть, сообщил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«В этом году Москва набрала беспрецедентно высокие темпы ввода недвижимости: с начала года сдано в эксплуатацию порядка 11,6 млн кв. м недвижимости. Таким образом, годовой план уже перевыполнен более чем на треть», — рассказал Бочкарев. За 10 месяцев был превзойден итоговый показатель 2020 г. — 10,8 млн кв. м.
Также почти наполовину превзойден план по вводу жилья: с начала года в Москве ввели в эксплуатацию более 5,8 млн кв. м. В 2021 г. планировалось ввести в эксплуатацию 8,5 млн кв. м недвижимости, в том числе 4 млн кв. м жилья.
Ранее РБК сообщил со ссылкой на портал госзакупок, что Московский фонд реновации жилой застройки с запуска программы заключил около 3000 контрактов на сумму более 6 трлн руб. Почти 90% подрядов были распределены в этом году. По данным издания, 81% контрактов были заключены с десятью крупнейшими подрядчиками. Самую большую долю контрактов — 33,1% — фонд заключил со структурами группы ПИК.