В Москве средняя цена квартиры в новостройке превысила 13 млн рублей

Управляющий партнер компании Надежда Коркка пояснила, что за последний год средняя стоимость квартиры в новом доме в Москве выросла на 20-30% в основном из-за подорожания стройматериалов и дефицита рабочей силы. «Это значит, что несмотря на коррекцию спроса, которую мы видели во второй половине 2021 г., цены если и замедлят рост, то точно не будут значительно сокращаться, потому что рентабельность строительства вновь пострадала от экономической конъюнктуры», — объяснила она.