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В Москве средняя цена квартиры в новостройке превысила 13 млн рублей

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Средняя стоимость квартиры в московской новостройке в январе 2022 г. впервые за историю рынка превысила 13 млн руб., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на компанию «Метриум».

По данным аналитиков, средняя цена квартиры в новостройках эконом- и бизнес-класса в Москве выросла за месяц на 2% и составила 13,08 млн руб. В годовом выражении средняя цена выросла на 13%, за два года – на 26%.

Управляющий партнер компании Надежда Коркка пояснила, что за последний год средняя стоимость квартиры в новом доме в Москве выросла на 20-30% в основном из-за подорожания стройматериалов и дефицита рабочей силы. «Это значит, что несмотря на коррекцию спроса, которую мы видели во второй половине 2021 г., цены если и замедлят рост, то точно не будут значительно сокращаться, потому что рентабельность строительства вновь пострадала от экономической конъюнктуры», — объяснила она.

Аналитики «Авито недвижимости» подсчитали, что стоимость квартир в новостройках в крупнейших городах России в январе 2022 г. выросла на 44% в годовом выражении, до 135 000 руб. за 1 кв. м. В «ЦИАН.Аналитике» отметили, что в январе текущего года 1 кв. м жилья в новостройке стоил 118 400 руб., что на 32% выше прошлогодних цен.

Ранее по теме: Аналитики сообщили о росте цен на новостройки в России до 44%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных