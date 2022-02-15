В Москве средняя цена квартиры в новостройке превысила 13 млн рублей
Средняя стоимость квартиры в московской новостройке в январе 2022 г. впервые за историю рынка превысила 13 млн руб., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на компанию «Метриум».
По данным аналитиков, средняя цена квартиры в новостройках эконом- и бизнес-класса в Москве выросла за месяц на 2% и составила 13,08 млн руб. В годовом выражении средняя цена выросла на 13%, за два года – на 26%.
Управляющий партнер компании Надежда Коркка пояснила, что за последний год средняя стоимость квартиры в новом доме в Москве выросла на 20-30% в основном из-за подорожания стройматериалов и дефицита рабочей силы. «Это значит, что несмотря на коррекцию спроса, которую мы видели во второй половине 2021 г., цены если и замедлят рост, то точно не будут значительно сокращаться, потому что рентабельность строительства вновь пострадала от экономической конъюнктуры», — объяснила она.
Аналитики «Авито недвижимости» подсчитали, что стоимость квартир в новостройках в крупнейших городах России в январе 2022 г. выросла на 44% в годовом выражении, до 135 000 руб. за 1 кв. м. В «ЦИАН.Аналитике» отметили, что в январе текущего года 1 кв. м жилья в новостройке стоил 118 400 руб., что на 32% выше прошлогодних цен.