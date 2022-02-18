В «Авито» назвали города России с самым недоступным жильем
По данным аналитиков, откладывая половину зарплаты, в Москве можно накопить на среднюю квартиру в новостройке за 24,2 года. Если откладывать треть дохода, потребуется 40,3 года. Больше 35 лет придется копить на квартиру в новостройке жителям Нижнего Новгорода – 22,8 и 38,1 года, Симферополя – 22,5 и 37,5 года, Казани – 21,7 и 36,1 года, Краснодара – 21,1 и 35,2 года.
В исследовании говорится, что если бы жители Краснодарского края со средней зарплатой решили купить квартиру в Сочи, им бы не хватило на это экономически активного периода жизни, даже если бы они откладывали половину дохода семьи. На вторичное жилье в Сочи пришлось бы копить 41,9 и 69,8 года.
Быстрее всего на квартиру в новостройке могут накопить жители Красноярского края — за 11,7 или 19,5 года. Так же быстро могут накопить на жилье жители Саратовской области – 11,8 и 19,6 года, Челябинской области – 12,1 и 20,2 года, Иркутской области – 13,2 и 22 года, Омской области – 13,4 и 22,4 года.
На вторичное жилье быстрее всего смогут накопить жители Челябинской области – за 9,3 и 15,4 года, а также Кировской области (10,9 и 18,1 года) и Красноярского края (11,1 и 18,5 года). Дольше всего копить на вторичное жилье придется жителям Крыма (29,8 или 49,6 года), Симферополя (23,4 года или 39 лет) и Калининграда (20,1 и 33,5 года). В число городов, где долго копить на вторичное жилье, также вошли Москва (19 и 31,7) и Санкт-Петербург (18 и 30).