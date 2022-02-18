В «Авито» назвали города России с самым недоступным жильем

На вторичное жилье быстрее всего смогут накопить жители Челябинской области – за 9,3 и 15,4 года, а также Кировской области (10,9 и 18,1 года) и Красноярского края (11,1 и 18,5 года). Дольше всего копить на вторичное жилье придется жителям Крыма (29,8 или 49,6 года), Симферополя (23,4 года или 39 лет) и Калининграда (20,1 и 33,5 года). В число городов, где долго копить на вторичное жилье, также вошли Москва (19 и 31,7) и Санкт-Петербург (18 и 30).