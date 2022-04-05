ЦИАН: аренда квартиры в России стала в три раза дешевле ипотеки
Средняя стоимость аренды квартиры в России стала в три раза ниже, чем средний платеж по ипотеке, сообщает Forbes со ссылкой на данные «Циан.Аналитики». Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в крупнейших городах России составляет 17 400 руб., в то время как средний платеж по ипотечному кредиту составляет 53 000 руб.
« В среднем по всем городам в апреле 2022 г. аренда составляла всего 33% от среднего платежа по ипотеке», — говорится в исследовании. Платежи по ипотечным кредитам, по их данным, за последний месяц в среднем выросли на 73%.
В Москве средний месячный платеж по ипотеке на 112 000 руб. больше, чем арендная плата за месяц, подчеркивают аналитики. Основной рост объема среднемесячного платежа по ипотеке пришелся на период после резкого повышения ключевой ставки Центробанком в марте текущего года. До повышения ставки разница между платежом по ипотеке и арендной платой составляла 43 000 руб.
Аналитики отмечают, что причиной такого разрыва между арендой и ипотекой стало не только повышение ключевой ставки, но и существенное увеличение предложения на рынке аренды на длительный срок. За последний месяц число предложения увеличилось на 42%, а ежедневно публикуется объявлений в четыре раза больше по сравнению с предыдущим месяцем.
В 2021 г. разница между арендой и ипотекой была не такой существенной, отмечают в «Циан.Аналитике». В среднем по России арендная плата составляла 15 100 руб., а платеж по ипотеке — 19 300 руб. В Москве арендовать жилье можно было дешевле кредита чуть меньше чем на 24 000 руб.