ЦИАН: аренда квартиры в России стала в три раза дешевле ипотеки

В 2021 г. разница между арендой и ипотекой была не такой существенной, отмечают в «Циан.Аналитике». В среднем по России арендная плата составляла 15 100 руб., а платеж по ипотеке — 19 300 руб. В Москве арендовать жилье можно было дешевле кредита чуть меньше чем на 24 000 руб.