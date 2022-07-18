Доля свободных офисов в центре Москвы достигла 21% из-за ухода международных компаний
Доля пустующих площадей в премиальных бизнес-центрах на центральных улицах столицы выросла во II квартале с 16,4 до 21,1% из-за ухода международных компаний. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование агентства элитной недвижимости Knight Frank.
Отмечается, что доля свободных площадей в этом сегменте росла быстрее, чем в других, и по итогам первого полугодия увеличилась с 9,3 до 13%. При этом наибольшая доля пустующих офисов зафиксирована в центре Москвы — 21,1%. По словам директора департамента офисной недвижимости Knight Frank Марии Зиминой, рост вакантности объясняется уходом международных компаний и оптимизацией занимаемых площадей крупными IT-игроками. По ее словам, в апреле — июне офисы высвобождались быстрее, чем когда-либо.
Глава департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова добавила, что во многих компаниях сокращается штат из-за снижения выручки, а значит, исчезает и потребность в офисах. Это подтверждают и данные компании: в бизнес-центрах у станции метро «Белорусская» количество пустующих офисов выросло с 12,2 до 16,3%. По оценкам Беловой, до конца 2022 г. вакантность в премиальном сегменте продолжит расти до 18–20%.
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