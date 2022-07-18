Доля свободных офисов в центре Москвы достигла 21% из-за ухода международных компаний

Отмечается, что доля свободных площадей в этом сегменте росла быстрее, чем в других, и по итогам первого полугодия увеличилась с 9,3 до 13%. При этом наибольшая доля пустующих офисов зафиксирована в центре Москвы — 21,1%. По словам директора департамента офисной недвижимости Knight Frank Марии Зиминой, рост вакантности объясняется уходом международных компаний и оптимизацией занимаемых площадей крупными IT-игроками. По ее словам, в апреле — июне офисы высвобождались быстрее, чем когда-либо.