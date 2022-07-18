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Недвижимость

Доля свободных офисов в центре Москвы достигла 21% из-за ухода международных компаний

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Доля пустующих площадей в премиальных бизнес-центрах на центральных улицах столицы выросла во II квартале с 16,4 до 21,1% из-за ухода международных компаний. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование агентства элитной недвижимости Knight Frank.

Отмечается, что доля свободных площадей в этом сегменте росла быстрее, чем в других, и по итогам первого полугодия увеличилась с 9,3 до 13%. При этом наибольшая доля пустующих офисов зафиксирована в центре Москвы — 21,1%. По словам директора департамента офисной недвижимости Knight Frank Марии Зиминой, рост вакантности объясняется уходом международных компаний и оптимизацией занимаемых площадей крупными IT-игроками. По ее словам, в апреле — июне офисы высвобождались быстрее, чем когда-либо.

Глава департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова добавила, что во многих компаниях сокращается штат из-за снижения выручки, а значит, исчезает и потребность в офисах. Это подтверждают и данные компании: в бизнес-центрах у станции метро «Белорусская» количество пустующих офисов выросло с 12,2 до 16,3%. По оценкам Беловой, до конца 2022 г. вакантность в премиальном сегменте продолжит расти до 18–20%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных