Осенью аренда съемных квартир в России может подорожать на 10-20%
Стоимость арендного жилья в крупных российских городах осенью может повыситься на 10%, что связано с началом делового сезона и учебного года в вузах и колледжах, рассказала «Известиям» директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова.
В среднем арендная плата за съемные квартиры в Москве и Санкт-Петербурге вырастет как минимум на 10%, а стоимость аренды мини-студий и небольших квартир гостиничного типа может подняться и на 20%. Об этом сообщила «Forbes» ведущий эксперт BuyBuy-House Марина Лашкевич.
Весной спрос на съемные квартиры упал, что повлияло на снижение стоимости на аренду. Павлинова оценила сокращение цен в 8—10%. Однако в июле спрос на арендное жилье начал восстанавливаться, и активность арендаторов выросла на 20%, поделилась с «Forbes» эксперт «Циан.Аналитики» Виктория Кирюхина.
На рост стоимости съемного жилья влияет и сокращение предложения. Лашкевич рассказала, что владельцы «вторичек» в нынешних реалиях скорее пытаются продать квартиру со скидкой, чем сдавать. «Циан. Аналитика» поделилась данными о том, что количество съемных квартир за последний месяц сократилось на 13%.
Тем не менее, Павлинова прогнозирует, что уже зимой, после сезонного роста цен, стоимость аренды может снова снизиться.
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