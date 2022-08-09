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Недвижимость

Осенью аренда съемных квартир в России может подорожать на 10-20%

Ведомости

Стоимость арендного жилья в крупных российских городах осенью может повыситься на 10%, что связано с началом делового сезона и учебного года в вузах и колледжах, рассказала «Известиям» директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова.  

В среднем арендная плата за съемные квартиры в Москве и Санкт-Петербурге вырастет как минимум на 10%, а стоимость аренды мини-студий и небольших квартир гостиничного типа может подняться и на 20%. Об этом сообщила «Forbes» ведущий эксперт BuyBuy-House Марина Лашкевич.

Весной спрос на съемные квартиры упал, что повлияло на снижение стоимости на аренду. Павлинова оценила сокращение цен в 8—10%. Однако в июле спрос на арендное жилье начал восстанавливаться, и активность арендаторов выросла на 20%, поделилась с «Forbes» эксперт «Циан.Аналитики» Виктория Кирюхина.

На рост стоимости съемного жилья влияет и сокращение предложения. Лашкевич рассказала, что владельцы «вторичек» в нынешних реалиях скорее пытаются продать квартиру со скидкой, чем сдавать. «Циан. Аналитика» поделилась данными о том, что количество съемных квартир за последний месяц сократилось на 13%.

Тем не менее, Павлинова прогнозирует, что уже зимой, после сезонного роста цен, стоимость аренды может снова снизиться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных