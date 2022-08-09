Осенью аренда съемных квартир в России может подорожать на 10-20%

В среднем арендная плата за съемные квартиры в Москве и Санкт-Петербурге вырастет как минимум на 10%, а стоимость аренды мини-студий и небольших квартир гостиничного типа может подняться и на 20%. Об этом сообщила «Forbes» ведущий эксперт BuyBuy-House Марина Лашкевич.