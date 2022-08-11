Стоимость аренды жилья в Нью-Йорке установила новый рекорд
Средняя стоимость аренды жилья в Нью-Йорке в июне достигла рекорда и превысила $3500, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные риэлторского агентства StreetEasy. Уточняется, что цены выросли во многих городах США, однако в Нью-Йорке он оказался наиболее заметным.
Рекордных значений достигли все районы мегаполиса, за исключением Статен-Айленда. Сильнее всего цены выросли на Манхэттене (+39%) и в Бруклине (+28%). Кроме того, сейчас стоимость аренды перевалила за $4000 в 20 районах, в то время как в прошлом году такое было характерно только для 6 районов Нью-Йорка.
Сейчас многие арендаторы вынуждены снимать квартиру дороже, чем до начала пандемии. В течение нескольких месяцев наблюдается дисбаланс между спросом и и предложением. В частности, на одного арендодателя в среднем приходится от 50 до 300 арендаторов.
Одним из факторов повышения стоимости стало желание владельцев возместить убытки, связанные со снижением цены аренды, на которое им пришлось пойти в период пандемии, когда многие покинули город. Кроме того, высокий спрос также обеспечивается притоком семей и выпускников университетов и колледжей, которые едут на работу.
Рост цен на аренду наблюдается по всему миру. В частности, в Великобритании средняя стоимость арендуемого жилья достигла рекордного уровня, сообщала газета The Guardian со ссылкой на данные онлайн-портала Rightmove. Сильнее всего аренда подорожала в Манчестере, за год она прибавила 23,4% и составила £1127 ($1329). В тройку лидеров роста также вошли Чатем (+21,4%) и Ливерпуль (+19,4%). Средняя стоимость аренды жилья в Лондоне выросла до рекордных £2257 (+15,8%). При этом спрос оказывается значительно выше предложения. Так, объем предложения на рынке жилой недвижимости Великобритании сократился на 26%, в то время как спрос вырос на 6% по итогам квартала.
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