Цены на долгосрочную аренду жилья упали в крупных городах в конце сентября

Аналитики зафиксировали наиболее выраженное снижение средней стоимости аренды за конец сентября в Нижнем Новгороде, где однокомнатные квартиры подешевели на 9%, до 19,9 тыс. руб. в месяц. В Омске падение цен составило 8%, до 15,2 тыс. руб. в месяц, в Красноярске — 6%, до 19,4 тыс. руб. В Воронеже и Челябинске средние цены на «однушки» потеряли за 10 дней сентября 5%, снизившись до 16,4 тыс. руб. и 14,8 тыс. руб. в месяц соответственн