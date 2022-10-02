Цены на долгосрочную аренду жилья упали в крупных городах в конце сентября
В крупнейших городах России в конце сентября средние цены на аренду однокомнатных квартир снизились на 2%, а спрос упал на 15%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Циан.Аналитики». На фоне объявления частичной мобилизации объем предложения также растет за счет собственников, которые сдают в аренду свои квартиры, уезжая из города проживания.
Издание отмечает, что средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир в 16 крупнейших городах страны в конце сентября составила 22 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — 34,5 тыс. руб.
Эксперты утверждают, что говорить о тенденции пока нельзя: в первые три недели сентября средняя стоимость долгосрочной аренды показала привычный для этого периода сезонный рост. Дальнейшая динамика привязана к геополитической ситуации, но резкого обвала рынка его участники тем не менее не ждут и рассчитывают на постепенное восстановление спроса.
Аналитики зафиксировали наиболее выраженное снижение средней стоимости аренды за конец сентября в Нижнем Новгороде, где однокомнатные квартиры подешевели на 9%, до 19,9 тыс. руб. в месяц. В Омске падение цен составило 8%, до 15,2 тыс. руб. в месяц, в Красноярске — 6%, до 19,4 тыс. руб. В Воронеже и Челябинске средние цены на «однушки» потеряли за 10 дней сентября 5%, снизившись до 16,4 тыс. руб. и 14,8 тыс. руб. в месяц соответственн
Число просмотров объявлений и звонков по ним сейчас в целом ниже, чем в начале сентября, и отстает от фоновых значений на 15%, заявил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов. Эксперт обратил внимание на то, что в сегменте продаж этот спад еще заметнее — 30%
Ранее сообщалось, что краткосрочная аренда жилья в России выросла в цене почти на 25%, а в некоторых популярных среди туристов городах почти на 60%. Эта тенденция связана с уходом с российского рынка сервисов Booking.com и Airbnb, а также возросшим спросом.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, пообещал Путин.
Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, всего мера затронет 300 000 человек.