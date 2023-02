Структура АФК «Система» выкупит у норвежской Wenaas Hotel 10 гостиниц в России

Структура входящей в АФК «Система» гостиничной компании Cosmos Hotel Group подписала обязывающее соглашение о приобретении у норвежской Wenaas Hotel Russia AS 100% уставного капитала ряда фирм, которым принадлежат 10 отелей в четырех городах России. Об этом говорится в сообщении самой корпорации. Речь идет о шести отелях в Санкт-Петербурге (среди них Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya, Park Inn by Radisson Nevsky, Radisson Blue Royal Hotel), двух в Москве (Park Inn by Radisson Sheremetyevo, Radisson Blu Sheremetyevo Airport), а также двух гостиницах в Мурманске (Park Inn by Radisson Murmansk) и в Екатеринбурге (Park Inn by Radisson Ekaterinburg).