Структура АФК «Система» выкупит у норвежской Wenaas Hotel 10 гостиниц в России
Структура входящей в АФК «Система» гостиничной компании Cosmos Hotel Group подписала обязывающее соглашение о приобретении у норвежской Wenaas Hotel Russia AS 100% уставного капитала ряда фирм, которым принадлежат 10 отелей в четырех городах России. Об этом говорится в сообщении самой корпорации. Речь идет о шести отелях в Санкт-Петербурге (среди них Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya, Park Inn by Radisson Nevsky, Radisson Blue Royal Hotel), двух в Москве (Park Inn by Radisson Sheremetyevo, Radisson Blu Sheremetyevo Airport), а также двух гостиницах в Мурманске (Park Inn by Radisson Murmansk) и в Екатеринбурге (Park Inn by Radisson Ekaterinburg).
Совокупный фонд этих объектов – 4 078 номеров, общая площадь – 264 100 кв.м. Их выручка в 2021 г. составила 4,3 млрд руб.
Сделку планируется закрыть к концу I квартала 2023 г. после получения всех регуляторных одобрений. Структура АФК «Система» заплатит за отели 203 млн евро, но, как сказано в сообщении корпорации, окончательная цена будет определена с учетом остатков денежных средств на счетах приобретаемых компаний на дату закрытия сделки.
Cosmos Hotel Group – одна из крупнейших гостиничных компаний в России. Сейчас в ее портфеле свыше 20 отелей в 16 городах России. Под управлением находится 4 500 номеров. Таким образом, сделка с Wenaas Hotel позволит структуре АФК «Система» увеличить портфель почти в два раза.