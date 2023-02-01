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Структура АФК «Система» выкупит у норвежской Wenaas Hotel 10 гостиниц в России

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Структура входящей в АФК «Система» гостиничной компании Cosmos Hotel Group подписала обязывающее соглашение о приобретении у норвежской Wenaas Hotel Russia AS 100% уставного капитала ряда фирм, которым принадлежат 10 отелей в четырех городах России. Об этом говорится в сообщении самой корпорации. Речь идет о шести отелях в Санкт-Петербурге (среди них Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya, Park Inn by Radisson Nevsky, Radisson Blue Royal Hotel), двух в Москве (Park Inn by Radisson Sheremetyevo, Radisson Blu Sheremetyevo Airport), а также двух гостиницах в Мурманске (Park Inn by Radisson Murmansk) и в Екатеринбурге (Park Inn by Radisson Ekaterinburg).

Совокупный фонд этих объектов – 4 078 номеров, общая площадь – 264 100 кв.м. Их выручка в 2021 г. составила 4,3 млрд руб.

Сделку планируется закрыть к концу I квартала 2023 г. после получения всех регуляторных одобрений. Структура АФК «Система» заплатит за отели 203 млн евро, но, как сказано в сообщении корпорации, окончательная цена будет определена с учетом остатков денежных средств на счетах приобретаемых компаний на дату закрытия сделки.

Cosmos Hotel Group – одна из крупнейших гостиничных компаний в России. Сейчас в ее портфеле свыше 20 отелей в 16 городах России. Под управлением находится 4 500 номеров. Таким образом, сделка с Wenaas Hotel позволит структуре АФК «Система» увеличить портфель почти в два раза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных