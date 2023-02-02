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Кузнецкий Мост стал самой дорогой торговой улицей в Москве в 2022 году

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По итогам 2022 г. максимальная стоимость аренды торгового помещения была зафиксирована на Кузнецком Мосту и составила 255 000 руб. за 1 кв. м в год, сообщается в исследовании консалтинговой компании NF Group. Ставка выросла на 21% по сравнению с прошлым годом.

Предметом исследования стали 14 пешеходных улиц, пользующихся наибольшим спросом со стороны торговых операторов: Арбат, Кузнецкий Мост (частично), Никольская, Рождественка (частично), переулки Камергерский, Столешников, Третьяковский проезд, несколько зон в районах Якиманка и Замоскворечье, а также 47 центральных транспортно-пешеходных коридоров, расположенных внутри Садового кольца.

На пешеходных улицах большую часть арендованных помещений занимают операторы общепита, фэшн-ритейлеры, магазины подарков и сувениров, товаров для дома, а также банки и финансовые организации.

Быстрее всего росла стоимость аренды на Патриарших прудах: она увеличилась на 43% по сравнению с прошлым годом и составила 215 000 руб. за 1 кв. м в год. Это связано с ограниченностью качественного предложения и стабильно высоким спросом на помещения в данной локации. Также существенное увеличение верхней границы ставки аренды было зафиксировано на Новом Арбате: стоимость помещения за 1 кв. м в год выросла на 36% и составила 150 000 руб.

Снижение верхней границы ставки аренды было отмечено только в четырех локациях: Столешников переулок (-10%), пр-т Мира (-17%), ул. Арбат (-31%), Тверская улица (-32%). Остальные улицы остались на уровне прошлогодних показателей. 

Аналитики прогнозируют в 2023 г. усиление спроса на помещения в Столешниковом переулке, на Петровке, Большой Дмитровке и в окрестностях Патриарших, например, от локальных российских дизайнеров и брендов с эксклюзивными товарами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных