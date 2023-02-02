Кузнецкий Мост стал самой дорогой торговой улицей в Москве в 2022 году
По итогам 2022 г. максимальная стоимость аренды торгового помещения была зафиксирована на Кузнецком Мосту и составила 255 000 руб. за 1 кв. м в год, сообщается в исследовании консалтинговой компании NF Group. Ставка выросла на 21% по сравнению с прошлым годом.
Предметом исследования стали 14 пешеходных улиц, пользующихся наибольшим спросом со стороны торговых операторов: Арбат, Кузнецкий Мост (частично), Никольская, Рождественка (частично), переулки Камергерский, Столешников, Третьяковский проезд, несколько зон в районах Якиманка и Замоскворечье, а также 47 центральных транспортно-пешеходных коридоров, расположенных внутри Садового кольца.
На пешеходных улицах большую часть арендованных помещений занимают операторы общепита, фэшн-ритейлеры, магазины подарков и сувениров, товаров для дома, а также банки и финансовые организации.
Быстрее всего росла стоимость аренды на Патриарших прудах: она увеличилась на 43% по сравнению с прошлым годом и составила 215 000 руб. за 1 кв. м в год. Это связано с ограниченностью качественного предложения и стабильно высоким спросом на помещения в данной локации. Также существенное увеличение верхней границы ставки аренды было зафиксировано на Новом Арбате: стоимость помещения за 1 кв. м в год выросла на 36% и составила 150 000 руб.
Снижение верхней границы ставки аренды было отмечено только в четырех локациях: Столешников переулок (-10%), пр-т Мира (-17%), ул. Арбат (-31%), Тверская улица (-32%). Остальные улицы остались на уровне прошлогодних показателей.
Аналитики прогнозируют в 2023 г. усиление спроса на помещения в Столешниковом переулке, на Петровке, Большой Дмитровке и в окрестностях Патриарших, например, от локальных российских дизайнеров и брендов с эксклюзивными товарами.