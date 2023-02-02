Кузнецкий Мост стал самой дорогой торговой улицей в Москве в 2022 году

Быстрее всего росла стоимость аренды на Патриарших прудах: она увеличилась на 43% по сравнению с прошлым годом и составила 215 000 руб. за 1 кв. м в год. Это связано с ограниченностью качественного предложения и стабильно высоким спросом на помещения в данной локации. Также существенное увеличение верхней границы ставки аренды было зафиксировано на Новом Арбате: стоимость помещения за 1 кв. м в год выросла на 36% и составила 150 000 руб.