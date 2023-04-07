Собянин: темпы расселения в рамках реновации выросли в два раза за год

Ранее Собянин заявлял, что в 2023 г. по программе реновации в Москве планируют построить 1 млн кв. м жилья и снести около 200 старых домов. «На месте снесенных пятиэтажек будет строиться уже второй этап, более динамичный, еще более объемный», – говорил мэр Москвы. Он также отмечал, что первый этап программы будет завершен в 2023-2024 гг.