Собянин: темпы расселения в рамках реновации выросли в два раза за год
В первом квартале 2023 г. в Москве расселили жителей более 60 старых домов в 35 районах города – это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина.
Как следует из поста мэра, с начала 2023 г. в Москве было построено больше 4500 квартир по программе реновации. В данный момент в процессе передачи для заселения находятся 2000 квартир в 8 новостройках в 7 московских районах, заявил Собянин. Число начавших переезд жителей, по его словам, составляет почти 114 000 человек, а общее количество заселяемых домов – 228.
Ранее Собянин заявлял, что в 2023 г. по программе реновации в Москве планируют построить 1 млн кв. м жилья и снести около 200 старых домов. «На месте снесенных пятиэтажек будет строиться уже второй этап, более динамичный, еще более объемный», – говорил мэр Москвы. Он также отмечал, что первый этап программы будет завершен в 2023-2024 гг.
Как следует из приказа правительства Москвы от 12 августа 2020 г., размещенного на портале mos.ru, первый этап программы проходит до 2024 г., второй – до 2028 г., третий – до 2032 г. Документ содержит перечень зданий, включенных в программу реновации.
Программа реновации была утверждена еще 1 августа 2017 г. В нее включено 5175 домов, более 350 000 квартир, в которых проживает почти 1 млн москвичей. Первые жильцы въехали в новые дома в феврале 2018 г. В тройке лидеров по темпам заселения по итогам 2022 г. оказались Юго-Восточный (38 домов), Западный (32) и Восточный (26) округа.