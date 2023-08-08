Путин пообещал продолжить развитие программ льготной ипотеки
Российские власти продолжат развивать программы льготной ипотеки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания по вопросам развития строительной отрасли.
«Здесь есть только один момент, на который обращает внимание Центробанк, – это качество заемщиков. У некоторых заемщиков уже под 80% расходов, связанных с обслуживанием ипотечных кредитов. Поэтому здесь нужно внимательно смотреть за этим, что мы будем с правительством, с ЦБ делать. Но льготную ипотеку, безусловно, будем поддерживать», – подчеркнул глава государства (цитата по ТАСС).
В ходе совещания Путин отметил, что объем ввода жилья в России в 2022 г. достиг рекордных 102,7 млн кв. м. По его словам, в стране «столько вообще никогда не строили». За первые семь месяцев 2023 г. введено еще 24 млн кв. м жилья.
В то же время власти отдают себе отчет, что «в значительной степени» показатели связаны с ипотекой, добавил президент. Он заявил, что с помощью льготной ипотеки с января по июля 2023 г. свои жилищные условия улучшили около 400 000 семей.
Программу льготной ипотеки на новостройки запустили в России в 2020 г. В декабре 2022 г. власти продлили ее до 1 июля 2024 г., повысив ставку с 7 до 8%. В России действуют еще несколько целевых ипотечных госпрограмм: семейная (6% годовых), для IT-специалистов (5%), сельская (3%) и дальневосточная (2%).
При этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина поддержала распространение адресной ипотеки на вторичное жилье. Она пояснила, что адресные ипотечные программы – это поддержка конкретных категорий людей, а не застройщиков.