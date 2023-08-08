Путин пообещал продолжить развитие программ льготной ипотеки

«Здесь есть только один момент, на который обращает внимание Центробанк, – это качество заемщиков. У некоторых заемщиков уже под 80% расходов, связанных с обслуживанием ипотечных кредитов. Поэтому здесь нужно внимательно смотреть за этим, что мы будем с правительством, с ЦБ делать. Но льготную ипотеку, безусловно, будем поддерживать», – подчеркнул глава государства (цитата по ТАСС).