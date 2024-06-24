Прокуратура: спорные земли в Барвихе были проданы в 236 раз дешевле рынка
Спорные земли коттеджного поселка «Сады Майендорф» в Барвихе, ранее принадлежащие санаториям управделами президента, были проданы в 2001 г. в 236 раз ниже рыночной стоимости, заявила в Одинцовском суде прокурор.
«На 2001 г. стоимость земель составила 54,4 млн руб. Но в реальности данный земельный участок стоил 13 млрд руб., то есть участок был куплен по заниженной стоимости в 236 раз, что также свидетельствует о недобросовестности заключенного контракта», – сказала она (цитата по «РИА Новости»). Данное заявление было сделано в ходе судебного процесса по существу иска Генпрокуратуры об изъятии 8 гектар земли из 99 гектаров, проданных по заниженной стоимости.
По версии Генпрокуратуры, в начале 2000-х годов 99 га территории Барвихи были незаконно изъяты из государственной собственности управделами президента и подконтрольными ему учреждениями. Лесной участок вывели из федеральной собственности, передали частному инвестору. Ответчиками по иску Генпрокуратуры выступают владельцы 13 участков, включая международную коммерческую компанию «Кенсуэй Лимитед», а также шесть физических лиц.