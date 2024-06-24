Прокуратура: спорные земли в Барвихе были проданы в 236 раз дешевле рынка

«На 2001 г. стоимость земель составила 54,4 млн руб. Но в реальности данный земельный участок стоил 13 млрд руб., то есть участок был куплен по заниженной стоимости в 236 раз, что также свидетельствует о недобросовестности заключенного контракта», – сказала она (цитата по «РИА Новости»). Данное заявление было сделано в ходе судебного процесса по существу иска Генпрокуратуры об изъятии 8 гектар земли из 99 гектаров, проданных по заниженной стоимости.