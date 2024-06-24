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Прокуратура: спорные земли в Барвихе были проданы в 236 раз дешевле рынка

Ведомости

Спорные земли коттеджного поселка «Сады Майендорф» в Барвихе, ранее принадлежащие санаториям управделами президента, были проданы в 2001 г. в 236 раз ниже рыночной стоимости, заявила в Одинцовском суде прокурор.

«На 2001 г. стоимость земель составила 54,4 млн руб. Но в реальности данный земельный участок стоил 13 млрд руб., то есть участок был куплен по заниженной стоимости в 236 раз, что также свидетельствует о недобросовестности заключенного контракта», – сказала она (цитата по «РИА Новости»). Данное заявление было сделано в ходе судебного процесса по существу иска Генпрокуратуры об изъятии 8 гектар земли из 99 гектаров, проданных по заниженной стоимости.

Как сообщает РБК, соответствующий иск подал заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев 22 января 2024 г. «в целях устранения негативных последствий неправомерного завладения и использования ответчиками земель рекреационного назначения с нарушением закона». 12 марта суд приступил к слушаниям.

По версии Генпрокуратуры, в начале 2000-х годов 99 га территории Барвихи были незаконно изъяты из государственной собственности управделами президента и подконтрольными ему учреждениями. Лесной участок вывели из федеральной собственности, передали частному инвестору. Ответчиками по иску Генпрокуратуры выступают владельцы 13 участков, включая международную коммерческую компанию «Кенсуэй Лимитед», а также шесть физических лиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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