«Группа ЛСР» снизила продажи на 24,5% в 2024 году
ПАО «Группа ЛСР» сообщила о снижении продаж в 2024 г. на 24,5%, до 163 млрд руб. Соответствующий отчет о результатах за IV квартал и 12 месяцев 2024 г. опубликован на сайте.
Объем реализованной недвижимости сократился на 39,5% до 664 000 кв м., при этом доля сделок с использованием ипотечных средств составила 69%.
В Санкт-Петербурге продажи в денежном выражении упали на 54% до 52 млрд руб., а в натуральном – на 60,3% до 265 000 кв м. В Москве, наоборот, наблюдается рост: продажи увеличились на 11% до 322 000 кв м. и на 16% в денежном выражении до 102 млрд руб. В Екатеринбурге продажи снизились на 40% до 9 млрд руб., объем реализации составил 77 000 кв м., что на 45% меньше по сравнению с предыдущим годом.
По итогам IV квартала продажи составили 48 млрд руб., снизившись на 32,4% по отношению к аналогичному прошлогоднему периоду. В натуральном выражении показатель составил 177 000 кв м. 18 октября (- 45,4%).
18 октября 2024 г. ЛСР объявила о результатах за III квартал и девять месяцев 2024 г. За девять месяцев 2024 г. стоимость новых заключенных договоров достигла 115 млрд руб., объем продаж составил 487 000 кв. м, тогда как доля контрактов с участием ипотечных средств в отчетном периоде составила 78%. В прошлом году аналогичный показатель стоимости договоров составил 145 млрд руб., тем самым показатель снизился на 30 млрд руб.
Стоимость заключенных контрактов за III квартал в Москве снизилась на 12 млрд руб. по отношению к аналогичному прошлогоднему показателю – с 31 млрд до 19 млрд руб. В Екатеринбурге этот показатель снизился в четыре раза – с 6 млрд руб. до 1,5 млрд. Согласно отчету, в Петербурге в III квартале стоимость новых договоров снизилась еще больше, с 41 млрд руб. до 9 млрд. По результатам девяти месяцев стоимость новых договоров в Петербурге снизилась чуть более чем в два раза – с 79 до 38 млрд.