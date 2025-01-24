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«Группа ЛСР» снизила продажи на 24,5% в 2024 году

Ведомости

ПАО «Группа ЛСР» сообщила о снижении продаж в 2024 г. на 24,5%, до 163 млрд руб. Соответствующий отчет о результатах за IV квартал и 12 месяцев 2024 г. опубликован на сайте. 

Объем реализованной недвижимости сократился на 39,5% до 664 000 кв м., при этом доля сделок с использованием ипотечных средств составила 69%.

В Санкт-Петербурге продажи в денежном выражении упали на 54% до 52 млрд руб., а в натуральном – на 60,3% до 265 000 кв м. В Москве, наоборот, наблюдается рост: продажи увеличились на 11% до 322 000 кв м. и на 16% в денежном выражении до 102 млрд руб. В Екатеринбурге продажи снизились на 40% до 9 млрд руб., объем реализации составил 77 000 кв м., что на 45% меньше по сравнению с предыдущим годом.

По итогам IV квартала продажи составили 48 млрд руб., снизившись на 32,4% по отношению к аналогичному прошлогоднему периоду. В натуральном выражении показатель составил 177 000 кв м. 18 октября (- 45,4%). 

18 октября 2024 г. ЛСР объявила о результатах за III квартал и девять месяцев 2024 г. За девять месяцев 2024 г. стоимость новых заключенных договоров достигла 115 млрд руб., объем продаж составил 487 000 кв. м, тогда как доля контрактов с участием ипотечных средств в отчетном периоде составила 78%. В прошлом году аналогичный показатель стоимости договоров составил 145 млрд руб., тем самым показатель снизился на 30 млрд руб.

Стоимость заключенных контрактов за III квартал в Москве снизилась на 12 млрд руб. по отношению к аналогичному прошлогоднему показателю – с 31 млрд до 19 млрд руб. В Екатеринбурге этот показатель снизился в четыре раза – с 6 млрд руб. до 1,5 млрд. Согласно отчету, в Петербурге в III квартале стоимость новых договоров снизилась еще больше, с 41 млрд руб. до 9 млрд. По результатам девяти месяцев стоимость новых договоров в Петербурге снизилась чуть более чем в два раза – с 79 до 38 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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