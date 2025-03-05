Госдума приняла закон об особенностях выдачи участков пострадавшим от ЧС
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении закон, устанавливающий особенности получения земельных участков гражданами и организациями, чьи земли пострадали в результате боевых действий и чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера. Об этом сообщил глава думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
Согласно действующему законодательству, земельные участки за счет государства выдаются бесплатно лишь единожды. Утвержденные поправки позволяют предоставлять их повторно льготным категориям граждан (многодетным семьям, ветеранам и т.д.), чьи участки в связи с боевыми действиями или ЧС стало невозможно использовать. При этом право собственности на первый участок сохраняется.
5 февраля депутаты Курской облдумы также приняли региональный закон, который позволит жителям приграничья, получившим жилищные сертификаты взамен разрушенного жилья, вернуть свои земельные участки в собственность. Новый документ касается курян, которые лишились жилья из-за обстрелов со стороны ВСУ. Они смогут получить в безвозмездное пользование на шесть лет участки, которые были переданы ими в муниципальную собственность в связи с получением жилищного сертификата. Если в течение обозначенного срока на участке будет построен новый дом, землю можно будет оформить в собственность бесплатно.