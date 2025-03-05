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Госдума приняла закон об особенностях выдачи участков пострадавшим от ЧС

Ведомости

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении закон, устанавливающий особенности получения земельных участков гражданами и организациями, чьи земли пострадали в результате боевых действий и чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера. Об этом сообщил глава думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Согласно действующему законодательству, земельные участки за счет государства выдаются бесплатно лишь единожды. Утвержденные поправки позволяют предоставлять их повторно льготным категориям граждан (многодетным семьям, ветеранам и т.д.), чьи участки в связи с боевыми действиями или ЧС стало невозможно использовать. При этом право собственности на первый участок сохраняется.

5 февраля депутаты Курской облдумы также приняли региональный закон, который позволит жителям приграничья, получившим жилищные сертификаты взамен разрушенного жилья, вернуть свои земельные участки в собственность. Новый документ касается курян, которые лишились жилья из-за обстрелов со стороны ВСУ. Они смогут получить в безвозмездное пользование на шесть лет участки, которые были переданы ими в муниципальную собственность в связи с получением жилищного сертификата. Если в течение обозначенного срока на участке будет построен новый дом, землю можно будет оформить в собственность бесплатно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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