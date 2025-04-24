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В регионах сравнялась средняя цена сделки на первичном и вторичном рынках жилья

Ведомости

Средний чек сделки по покупке квартиры в регионах (без учета Москвы) одинаков для первичного и вторичного рынка: по итогам I квартала 2025 г. он составил 4,9 млн руб., сообщает аналитический центр М2. Сервис уточняет, что до этого готовое жилье, как правило, стоило дешевле новостроек, в том числе из-за льготной ипотеки. Но в начале года ситуация изменилась: выросла доля неипотечных сделок, в результате чего средние чеки в первичном и вторичном сегментах рынка сравнялись. Он в регионах страны вырос на 8% за квартал и на 5% за год.

Чек ипотечной сделки в регионах в среднем выше, чем неипотечной, – 5,3 млн руб. против 4,6 млн руб., так как при использовании кредита покупатели могут позволить себе более дорогую и просторную недвижимость, говорится в отчете М2. Максимальная сумма сделки на рынке новостроек с ипотекой – 6,2 млн руб., так как почти все покупки проходят в рамках семейной программы. Без использования кредита этот показатель вдвое ниже – 3,3 млн руб. На вторичном рынке средний чек неипотечной сделки составляет 4,8 млн руб., ипотечной – 5,1 млн руб.

В Москве жилье значительно дороже, поэтому средняя сумма сделки здесь в три раза выше, чем в регионах, – 15 млн руб. по итогам января – марта 2025 г. Это на 16% больше, чем в прошлом квартале, и на 12% больше, чем год назад. Чек сделки с вторичным жильем на треть выше, чем в сегменте новостроек, – 17,4 млн руб. против 12,3 млн руб. за счет большей доли элитной недвижимости в готовых домах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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