В регионах сравнялась средняя цена сделки на первичном и вторичном рынках жилья
Средний чек сделки по покупке квартиры в регионах (без учета Москвы) одинаков для первичного и вторичного рынка: по итогам I квартала 2025 г. он составил 4,9 млн руб., сообщает аналитический центр М2. Сервис уточняет, что до этого готовое жилье, как правило, стоило дешевле новостроек, в том числе из-за льготной ипотеки. Но в начале года ситуация изменилась: выросла доля неипотечных сделок, в результате чего средние чеки в первичном и вторичном сегментах рынка сравнялись. Он в регионах страны вырос на 8% за квартал и на 5% за год.
Чек ипотечной сделки в регионах в среднем выше, чем неипотечной, – 5,3 млн руб. против 4,6 млн руб., так как при использовании кредита покупатели могут позволить себе более дорогую и просторную недвижимость, говорится в отчете М2. Максимальная сумма сделки на рынке новостроек с ипотекой – 6,2 млн руб., так как почти все покупки проходят в рамках семейной программы. Без использования кредита этот показатель вдвое ниже – 3,3 млн руб. На вторичном рынке средний чек неипотечной сделки составляет 4,8 млн руб., ипотечной – 5,1 млн руб.
В Москве жилье значительно дороже, поэтому средняя сумма сделки здесь в три раза выше, чем в регионах, – 15 млн руб. по итогам января – марта 2025 г. Это на 16% больше, чем в прошлом квартале, и на 12% больше, чем год назад. Чек сделки с вторичным жильем на треть выше, чем в сегменте новостроек, – 17,4 млн руб. против 12,3 млн руб. за счет большей доли элитной недвижимости в готовых домах.