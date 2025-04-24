В регионах сравнялась средняя цена сделки на первичном и вторичном рынках жилья

Средний чек сделки по покупке квартиры в регионах (без учета Москвы) одинаков для первичного и вторичного рынка: по итогам I квартала 2025 г. он составил 4,9 млн руб., сообщает аналитический центр М2. Сервис уточняет, что до этого готовое жилье, как правило, стоило дешевле новостроек, в том числе из-за льготной ипотеки. Но в начале года ситуация изменилась: выросла доля неипотечных сделок, в результате чего средние чеки в первичном и вторичном сегментах рынка сравнялись. Он в регионах страны вырос на 8% за квартал и на 5% за год.