«Коммерсантъ»: средняя цена вторичного элитного жилья в Москве выросла на 12%

Средняя стоимость квартир на вторичном рынке элитного жилья в Москве за январь – июль 2025 г. достигла 1,5 млн руб. за 1 кв. м, увеличившись на 12% г/г, сообщает «Коммерсантъ». По прогнозам экспертов, к концу года цены могут вырасти еще на 20% из-за высокого спроса и дефицита предложений на рынке.