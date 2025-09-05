«Коммерсантъ»: средняя цена вторичного элитного жилья в Москве выросла на 12%
Средняя стоимость квартир на вторичном рынке элитного жилья в Москве за январь – июль 2025 г. достигла 1,5 млн руб. за 1 кв. м, увеличившись на 12% г/г, сообщает «Коммерсантъ». По прогнозам экспертов, к концу года цены могут вырасти еще на 20% из-за высокого спроса и дефицита предложений на рынке.
По данным Kalinka Ecosystem, за первую половину 2025 г. объем сделок на вторичном рынке элитной недвижимости вырос почти вдвое. Одновременно в январе – июне 2025 г. разрешения на строительство высокобюджетных комплексов получили всего четыре проекта, что на 64% меньше по сравнению с прошлым годом.
Дефицит доступных лотов и снижение ставок по депозитам стимулируют спрос. При этом средний бюджет покупки на вторичном рынке снизился на 5% г/г до 144 млн руб. Наиболее ликвидными остаются недавно введенные в эксплуатацию объекты с качественным ремонтом.
Срок экспозиции таких квартир увеличился с шести месяцев до девяти и более. Эксперты прогнозируют, что в 2025 г. стоимость вторичного элитного жилья вырастет на 10–20%, а в ближайшие два года ежегодный прирост может составить до 14%.