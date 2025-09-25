Средний бюджет покупки элитного жилья в Москве вырос на 35% за год

Согласно информации Kalinka Ecosystem, стоимость квадратного метра в сегменте делюкс увеличилась до 3,10 млн руб. (на 13%), а в премиальном сегменте – до 1,36 млн руб. (на 23%). По словам основателя Kalinka Ecosystem Екатерины Румянцевой, в сделках этот показатель составляет в среднем 1,54 млн руб. (по обоим сегментам), что на 16% превышает значение годичной давности.