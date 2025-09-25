Газета
Средний бюджет покупки элитного жилья в Москве вырос на 35% за год

Средний бюджет покупки элитного жилья в Москве за год вырос на 35% до 333 млн руб. за лот. Об этом «Ведомостям» рассказала гендиректор VSN Group Яна Глазунова.

По словам директора по продажам Point Estate Романа Амелина, в сегменте строящегося элитного жилья наблюдается структурный сдвиг предложения в сторону делюкса. Доля таких проектов увеличивается, что оказывает влияние на платежеспособный спрос в рамках одного квартала. Цена за элитный метр составляет от 2,18 млн до 2,2 млн руб. Показатель на 20–35% превышает значение прошлого года.

Согласно информации Kalinka Ecosystem, стоимость квадратного метра в сегменте делюкс увеличилась до 3,10 млн руб. (на 13%), а в премиальном сегменте – до 1,36 млн руб. (на 23%). По словам основателя Kalinka Ecosystem Екатерины Румянцевой, в сделках этот показатель составляет в среднем 1,54 млн руб. (по обоим сегментам), что на 16% превышает значение годичной давности.

По оценке руководителя направления жилой недвижимости CORE.XP Екатерины Ломтевой, стоимость квадратного метра достигает 1,1 млн руб., демонстрируя рост на 1% по сравнению с июлем и на 20,8% к августу 2024 г.

