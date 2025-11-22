Росреестр предложил аннулировать право собственности только после возврата денег
Запись о праве собственности на недвижимость должна аннулироваться только после полного возврата покупателю уплаченных средств, если суд признал договор купли-продажи недействительным и постановил вернуть стороны в первоначальное положение. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.
По его словам, существующая практика, при которой судебный пристав может потребовать погасить запись в реестре до фактического возврата денег, создает дисбаланс и ставит одну из сторон в заведомо уязвимое положение. Бутовецкий подчеркнул, что логичным и справедливым является принцип «сначала деньги, потом имущество», который соответствует нормам Гражданского кодекса о встречном исполнении обязательств.
Такого же подхода придерживается и судья Верховного суда Татьяна Вавилычева. Она отметила, что до полного возврата средств недвижимость фактически должна оставаться в залоговом состоянии и не может переходить к прежнему собственнику.
В августе 2024 г. певица Лариса Долина в видеообращении заявила, что стала жертвой аферы: на ее имущество наложили арест, а она была признана потерпевшей. Ущерб превысил 317 млн руб., из них 175 млн были похищены. Долина лишилась квартиры стоимостью около 138 млн руб. 28 марта суд постановил вернуть ей жилье.