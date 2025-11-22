Росреестр предложил аннулировать право собственности только после возврата денег

По его словам, существующая практика, при которой судебный пристав может потребовать погасить запись в реестре до фактического возврата денег, создает дисбаланс и ставит одну из сторон в заведомо уязвимое положение. Бутовецкий подчеркнул, что логичным и справедливым является принцип «сначала деньги, потом имущество», который соответствует нормам Гражданского кодекса о встречном исполнении обязательств.