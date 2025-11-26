Газета
Недвижимость

Хуснуллин признал, что стыдится некоторых проектов в сфере недвижимости в Москве

Ведомости

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на DomClick Digital Forum заявил, что ему стыдно за некоторые проекты, построенные в Москве за последние 25 лет.

«И я вот, пользуясь случаем, хочу сказать, давайте не создавать плохие продукты. Я 38 лет занимаюсь стройкой, 25 лет работы в области государственного управления, и есть объекты, на которые мне сегодня <...> стыдно смотреть», – сказал он.

Хуснуллин назвал некоторые подобные проекты «уродством» и призвал больше не строить подобные здания.

24 ноября Хуснуллин рассказал, что правительство РФ приняло решение не сохранять меру поддержки застройщиков в виде моратория на штрафы при срыве сроков ввода жилья. По его словам, сейчас доля незавершенных проектов в общем объеме строительства увеличилась до 19%, что затронуло 132 000 заемщиков.

