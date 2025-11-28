Дом.РФ предложил ввести зонтичное кредитование подрядчиков в ИЖС

Сейчас, по его словам, ведется обсуждение параметров такого продукта. После проработки Дом.РФ может внести предложения в Минстрой, правительство и Минфин. По оценке компании, это позволит большему числу подрядчиков войти на рынок и повысить конкуренцию между легально работающими компаниями.