Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Недвижимость /

Дом.РФ предложил ввести зонтичное кредитование подрядчиков в ИЖС

Ведомости

Дом.РФ разработал предложение о создании в России механизма зонтичного кредитования подрядчиков, работающих в сфере индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщил заместитель гендиректора компании Алексей Ниденс.

По его словам, в других отраслях уже действует механизм зонтичного поручительства – дополнительного обеспечения по кредиту для малого бизнеса, которое предоставляет государство. Этот инструмент реализует корпорация МСП.

«Мы как институт развития смотрим, что можно сделать отдельный продукт, который бы учитывал специфику индивидуального жилищного строительства, в частности специфику работы подрядчиков», – отметил Ниденс (цитата по ТАСС).

Сейчас, по его словам, ведется обсуждение параметров такого продукта. После проработки Дом.РФ может внести предложения в Минстрой, правительство и Минфин. По оценке компании, это позволит большему числу подрядчиков войти на рынок и повысить конкуренцию между легально работающими компаниями.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь