Дом.РФ предложил ввести зонтичное кредитование подрядчиков в ИЖС
Дом.РФ разработал предложение о создании в России механизма зонтичного кредитования подрядчиков, работающих в сфере индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщил заместитель гендиректора компании Алексей Ниденс.
По его словам, в других отраслях уже действует механизм зонтичного поручительства – дополнительного обеспечения по кредиту для малого бизнеса, которое предоставляет государство. Этот инструмент реализует корпорация МСП.
«Мы как институт развития смотрим, что можно сделать отдельный продукт, который бы учитывал специфику индивидуального жилищного строительства, в частности специфику работы подрядчиков», – отметил Ниденс (цитата по ТАСС).
Сейчас, по его словам, ведется обсуждение параметров такого продукта. После проработки Дом.РФ может внести предложения в Минстрой, правительство и Минфин. По оценке компании, это позволит большему числу подрядчиков войти на рынок и повысить конкуренцию между легально работающими компаниями.