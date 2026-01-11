Bloomberg: элитная недвижимость в Лондоне оказалась под угрозой из-за потепления

По оценкам экспертов, к 2030 г. более 1 млн лондонских объектов недвижимости окажутся под угрозой. Страховые выплаты, связанные с этим ущербом, достигли рекорда в 2025 г., а стоимость ремонта для типичного четырехкомнатного дома может составлять до 35 500 фунтов. Многие домовладельцы, отмечает агентство, предпочитают оплачивать работы самостоятельно, опасаясь долгих согласований со страховщиками.