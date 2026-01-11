Bloomberg: элитная недвижимость в Лондоне оказалась под угрозой из-за потепления
Владельцы домов в Лондоне столкнулись с учащением случаев проседания грунта, вызванного рекордными температурами. Явление, при котором из-за высыхания глинистой почвы фундаменты теряют стабильность, приводит к внезапным трещинам в стенах, перекосу дверных коробок и наклону полов в домах, включая элитные районы, такие как Кенсингтон и Челси. Об этом пишет Bloomberg.
По оценкам экспертов, к 2030 г. более 1 млн лондонских объектов недвижимости окажутся под угрозой. Страховые выплаты, связанные с этим ущербом, достигли рекорда в 2025 г., а стоимость ремонта для типичного четырехкомнатного дома может составлять до 35 500 фунтов. Многие домовладельцы, отмечает агентство, предпочитают оплачивать работы самостоятельно, опасаясь долгих согласований со страховщиками.
Спрос на услуги инженерных компаний, стабилизирующих фундаменты, резко вырос. Технология ремонта включает инъекции полимерной смолы в грунт, которая, расширяясь, приподнимает конструкцию.
Как отмечают специалисты, проблема усугубляется изменением климата, и с увеличением частоты аномально жарких летних сезонов многие исторические здания Лондона, построенные на мелких фундаментах, ожидает серьезное испытание. При этом жильцы часто скрывают проблему, опасаясь падения стоимости своей недвижимости.